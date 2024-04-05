Економіка

09:51 05.04.2024

В управління держави передано понад 23 млн грн із рахунків російських компаній - ДБР

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В управління держави передано понад 23 млн грн із рахунків російських компаній - ДБР

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) за рішенням суду передали в управління Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) понад 23 млн грн з рахунків компаній, кінцевими власниками яких є громадяни РФ, повідомляється на сайті ДБР у п'ятницю.

За даними відомства, раніше Печерський райсуд Києва заарештував кошти на банківських рахунках компаній, які здійснювали в Україні торгівлю хімічною продукцією, зокрема лакофарбовими матеріалами. Отримані від діяльності цих компаній доходи спрямовували до РФ.

"Кримінальне провадження було відкрито за статтею фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ст. 110-2 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Теги: #дбр #активи_рф

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