Економіка

14:05 03.04.2024

Шмигаль обговорив із президентом Естонії створення спільних оборонних підприємств

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Шмигаль обговорив із президентом Естонії створення спільних оборонних підприємств

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із президентом Естонії Аларом Карісом створення спільних оборонних підприємств.

"Україна потребує більше зброї, аби вигнати росію з усіх наших земель. Цінуємо долучення Естонії до ініціатив з військової підтримки. Ми нарощуємо власне виробництво зброї. У цьому контексті порушили питання створення спільних оборонних підприємств", - написав Шмигаль у телеграм-каналі в середу за підсумками зустрічі.

Сторони також обговорили євроінтеграційні та євроатлантичні прагнення України.

"Передав Карісу найщиріші побажання від президента Володимира Зеленського та подякував за послідовну допомогу Естонії", - підсумував Шмигаль.

 

Теги: #естонія #шмигаль

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