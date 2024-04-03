Шмигаль обговорив із президентом Естонії створення спільних оборонних підприємств

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із президентом Естонії Аларом Карісом створення спільних оборонних підприємств.

"Україна потребує більше зброї, аби вигнати росію з усіх наших земель. Цінуємо долучення Естонії до ініціатив з військової підтримки. Ми нарощуємо власне виробництво зброї. У цьому контексті порушили питання створення спільних оборонних підприємств", - написав Шмигаль у телеграм-каналі в середу за підсумками зустрічі.

Сторони також обговорили євроінтеграційні та євроатлантичні прагнення України.

"Передав Карісу найщиріші побажання від президента Володимира Зеленського та подякував за послідовну допомогу Естонії", - підсумував Шмигаль.