Економіка

12:59 03.04.2024

Угоду RegioJet на використання ділянки залізничної інфраструктури "УЗ" для поїзда Прага-Чоп укладено на один рік

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Угоду RegioJet на використання ділянки залізничної інфраструктури "УЗ" для поїзда Прага-Чоп укладено на один рік

Угоду, на підставі якої чеський залізничний оператор RegioJet експлуатує залізничну інфраструктуру АТ "Укрзалізниця" (УЗ) на маршруті Прага-Чоп-Прага, укладено на один рік.

"Підставою для курсування поїзда (Прага-Чоп-Прага - ІФ-У) територією України є три окремі угоди, а саме: угода на курсування поїзда, яка є фактично угодою на придбання послуг доступу до інфраструктури; угода на розподіл електроенергії, що передбачає придбання послуг із розподілу електроенергії та її подання до нашого локомотива; угода на придбання електроенергії... Усі угоди укладено на термін один рік", - заявив виконавчий директор RegioJet Якуб Свобода в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, останню з трьох угод з "Укрзалізницею" підписали буквально за три дні, до того як у перший рейс вирушив поїзд Прага-Чоп-Прага.

Свобода наголосив, що компанія хотіла б укласти угоду на більш тривалий період.

"Безумовно. Ми хотіли б укласти угоду на більш тривалий термін. Ми б хотіли користуватися цією інфраструктурою максимально довго, адже маємо багато планів щодо розвитку бізнесу RegioJet в Україні і бачимо багато можливостей. Ми б хотіли продовжити маршрут поїзда з Праги до Мукачева", - сказав Свобода.

Він також зазначив, що плата за користування інфраструктурою в Україні набагато вища, ніж у Європі.

"Якщо рахувати у вартості поїзд/кілометр це - майже у 10 разів дорожче, ніж у деяких країнах ЄС. Нам було непросто виконати ці умови. Але ми дійсно хочемо надавати цю послугу. Ми зацікавлені в реалізації проєкту", - сказав виконавчий директор RegioJet, відмовившись назвати конкретні цифри через умови нерозголошення.

Він висловив сподівання, що в майбутньому вдасться сісти за стіл і обговорити "справедливі умови угоди". На думку Свободи, це необхідно, оскільки в підсумку за все платять пасажири в ціні квитка.

Раніше повідомлялося, що з 27 березня RegioJet запускає другу лінію в Україну через Словаччину до Чопа на додаток до наявної через польський Перемишль. Рейс має три вагони на 140 місць, які прямують у складі поїзда Прага-Кошице. Встановлено ціну за сидячі місця від EUR18,8 та від EUR25 за подорож у спальних вагонах.

АТ "Укрзалізниця" запустила спеціальний пересадочний поїзд №345/346 Чернівці-Чоп-Ужгород, який стикуватиметься з новим міжнародним маршрутом Прага-Чоп.

Теги: #угода #укрзалізниця #regiojet #ділянка #свобода_якуб

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