Посол Італії в Україні бачить конкретні можливості розвитку двосторонніх економічних відносин між країнами в багатьох секторах

Посол Італії в Україні П'єр Франческо Дзадзо заявив, що бачить конкретні можливості розвитку двосторонніх економічних відносин між країнами в багатьох секторах, зокрема агропромисловості, відновлюваній енергетиці, транспорті та логістиці.

"На загальному рівні я бачу конкретні можливості розвитку двосторонніх економічних відносин у багатьох секторах: агропромисловість, відновлювальна енергетика, інфраструктура, транспорт і логістика, машинобудування для оборонної промисловості, космос і споживчі товари Made in Italy", - сказав посол в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, Італія зацікавлена в розвитку відносин із українською залізницею та портами і хотіла б посилити співпрацю у сфері транспорту й логістики.

"Наприклад, ми співпрацюємо з приватними фондами і за участі італійського уряду працюємо над розбудовою логістичного хаба в Горонді, що на кордоні з Угорщиною. Ми хотіли б зміцнити пан'європейський коридор №5, який з'єднує північну Італію з Будапештом і Києвом, бо ми вважаємо, що за ним майбутнє. Це дуже важливо, особливо зважаючи на поступову інтеграцію України до Європейського Союзу", - зазначив Дзадзо.

Також він зазначив, що італійське експортно-кредитне агентство Servizi Assicurativi del Commercio Estero (SACE) виділить EUR1,5 млрд на підтримку комерційних і фінансових операцій, зокрема, у сфері охорони здоров'я та інфраструктури.

Крім того, наразі завершується робота над угодою між міністерствами охорони здоров'я Італії та України, що посилить двосторонню співпрацю, додав дипломат.