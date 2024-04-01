"Київміськбуд" готує поетапне розморожування проєктів з літа 2024 року

Холдингова компанія "Київміськбуд" виконала аналіз проєктів, і за умови затвердження Київрадою механізмів і джерел фінансування, починаючи з третього кварталу 2024 року, можливе їх поетапне розморожування, повідомив голова правління - президент ХК "Київміськбуд" Василь Олійник на засіданні тимчасової комісії з вирішення проблемних питань, пов'язаних із діяльністю ПрАТ "ХК "Київміськбуд".

"За ці півтора місяця (після призначення його на посаду - ІФ-У) нам вдалось оглянути всі будівельні адреси – їх у нас 25, загальним складом понад 120 будинків, проаналізувати стан справ у компанії та спільно з командою визначити напрями, за якими плануємо рухатися, щоб стабілізувати "Київміськбуд". Було виконано фізичні обміри всіх обсягів робіт, що дає можливість планування. Перед нами стоять завдання-виклики, серед яких пріоритетним є пошук джерел фінансування", - повідомив він.

За словами Олійника, реальний план стабілізації "Київміськбуду" залежатиме від обсягу залучених коштів.

Він уточнив, що прораховуються кілька варіантів. Зокрема, співпраця з комунальним підприємством "Житло-інвест", яке може придбати певну кількість квартир під програму "Оренда з викупом". Згідно з аналізом, наявний обсяг квартир у добудованих об'єктах дає змогу залучити близько 500 млн грн.

Крім того, пропонується передати місту кілька добудованих і введених в експлуатацію дитсадків. За словами Олійника, оскільки вони будувалися раніше, ці будівлі потрібно адаптувати під підвищені вимоги безпеки. Якщо місто погодиться викупити ці дитсадки після дообладнання сховищ, це зможе дати "Київміськбуду" ще 200-300 млн грн на добудову об'єктів.

Водночас цієї суми (700-800 млн грн) вистачить тільки на перезапуск кількох майданчиків. Для повноцінного розморожування об'єктів потрібно близько 2 млрд грн на рік, а загалом, як і озвучувалося раніше, - близько 4 млрд грн у 2024-2025 рр.

"Ми проводимо переговори з державними банками – Укргазбанком і Сенсом - щодо кредитування під державні гарантії та заставне майно. Ключовим може стати збільшення статутного капіталу "Київміськбуду", якщо депутати Київради це питання підтримають, що стало би реальною допомогою зараз", - намітив реальні механізми відновлення роботи компанії Олійник.

Він додав, що сьогодні кожен місяць простою коштує компанії близько 10 млн грн (стабілізація об'єктів, податки тощо).

За словами Олійника, за умови акумуляції необхідного фінансування поетапний, починаючи з п'яти, запуск усіх об'єктів можливий із літа 2024 року.

Як повідомлялося, у березні 2024 року Київська міськдержадміністрація створила тимчасову комісію з вирішення проблемних питань, пов'язаних із діяльністю ПрАТ "ХК "Київміськбуд".

За підсумками аудиту "Київміськбуду", проведеного компаніями ДП "Бейкер Тіллі Україна Консалтинг", ТОВ "Аудиторська фірма НХД-АУДИТ" і ТОВ "Ернст енд Янг", було встановлено відсутність ознак дій із доведення підприємства до банкрутства, приховування фактів фінансової неспроможності або здійснення масових операцій пов'язаними особами. Водночас аудитори встановили, що діяльність "Київміськбуду" була порушена через зовнішні чинники - COVID-19, повномасштабну війну, фактор "Укрбуду".

17 листопада 2023 року комісія затвердила проміжний звіт із рекомендаціями й пропозиціями щодо подальшої роботи "Київміськбуду", серед яких - закупівля квартир в об'єктах "Київміськбуду", розгляд можливості виділення фінансової позики або докапіталізації компанії. Також ТКК рекомендувала Київській міськраді звернутися до Кабінету Міністрів України щодо компенсації "Київміськбуду" сумарних запланованих збитків, пов'язаних із добудовою проєктів будівельної корпорації "Укрбуд", у сумі 2,28 млрд грн.

ХК "Київміськбуд" створено на базі майна державної комунальної будівельної корпорації "Київміськбуд" у 1994 році шляхом об'єднання в її статутному капіталі контрольних пакетів акцій 28 підприємств та інших активів. До складу ХК входять 40 АТ, у яких компанія володіє акціями, шість дочірніх підприємств і 51 підприємство на правах асоційованого члена.

Основним акціонером ПрАТ "ХК "Київміськбуд", згідно з даними Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), є Київська міськрада (80%).