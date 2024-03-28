Пропозиція про реструктуризацію євробондів України, ймовірно, міститиме норму про часткове списання боргу

Аналіз боргової стійкості (DSA) України, здійснений Міжнародним валютним фондом (МВФ) у рамках третього перегляду програми розширеного фінансування EFF, передбачає часткове списання боргу для досягнення такої стійкості, тому, ймовірно, таке списання буде одним із пунктів очікуваної найближчим часом пропозиції України про реструктуризацію єврооблігацій, вважають опитані агентством "Інтерфакс-Україна" аналітики.

"МВФ бачить наш державний борг стійким при коефіцієнті борг/ВВП на рівні 82% у 2028 році. При цьому МВФ прогнозує, що без реструктуризації держборг України зросте до 91,2% ВВП 2028 року, - а отже, для досягнення стійкості Україні варто зменшити цей борг на 9,2% від ВВП, або приблизно на $21 млрд", - зазначив керівник аналітичного відділу інвесткомпанії Concorde Capital Олександр Паращій.

"Із цього можна зробити висновок, що МВФ бачить потенціал списання державного боргу цього року приблизно на $15 млрд. Це дуже велика сума, якщо врахувати, що основним об'єктом такого списання мають стати єврооблігації, загальна сума випуску яких становить $21,2 млрд", - зазначив він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер.

Фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків вважає, що меморандум написаний розпливчасто, що з нього не можна чітко визначити параметри реструктуризації, і кожен може там побачити те, що хоче, проте ринок чекає на списання боргу, "хіба що крім якихось суперпереможно налаштованих".

За його словами, можливо, фонд навмисне дає такий своєрідний люфт для Мінфіну в переговорах, щоб надмірно його не зв'язувати та не поставити в гірше становище.

"Оптимісти очікують 30-40% (списання), песимісти 40-50-75%. Особисто я очікую, що списання буде, орієнтуюся на 40%", - повідомив експерт агентству. За його словами, пропозиції про списання на рівні 70-75% суперечать заявам Мінфіну про плани повертатися на ринок.

Демків додав, що не очікує, що Мінфін здійснюватиме платежі за євробондами (погашення + виплату відсотків) до 2027 року, хоча є оптимісти, які бачать простір для цього в DSA.

"За варанти не знаю, чи потраплять вони в периметр реструктуризації. Були повідомлення, що за гарантованим боргом ("Укренерго") інвестори хочуть заблокувати реструктуризацію, щоб ці папери не включили до периметра", - зазначив також аналітик групи ICU.

За словами Паращія, дуже правильно, що МВФ для аналізу боргової стійкості України виключив борги перед Росією розміром близько $3,6 млрд (основна сума боргу), бо всім очевидно, що Україна не буде їх повертати або обслуговувати.

"У чому я бачу проблему розрахунку МВФ (не ставлячи питання про 82% у 2028 році) - то це сам розрахунок державного боргу на 2028 рік. Якщо порахувати всі боргові надходження України, які прогнозує сам МВФ, а також урахувати всі курсові різниці, то в мене виходить, що державний і гарантований борг України на кінець 2028 року становитиме приблизно 87,3% від ВВП", - додав керівник аналітичного відділу Concorde Capital.

Він пояснив, що за таких розрахунків Україні для досягнення співвідношення 82% боргу до ВВП у 2028 році потрібно буде зменшити борг не на $21 млрд, а менше ніж на $9 млрд (або приблизно $6,4 млрд цього року).

"Тобто різниця/похибка прогнозу виходить досить відчутна для суми потенційного списання - більше ніж удвічі. Чим пояснює МВФ цю різницю - не до кінця зрозуміло, крім того, що він там запланував якісь умовні зобов'язання та "інше" на еквівалент 4,3% від ВВП", - зазначив Паращій.

На думку Демківа, позитивна реакція власників українських єврооблігацій на публікацію оновленого меморандуму з МВФ, що проявилася в подорожчанні вартості паперів у середньому на 10% - до 30-38 центів за долар, пов'язана з поліпшенням МВФ оцінки боргу України на кінець минулого року з 87,1% ВВП до 82,9% ВВП.

"Якщо значення боргу поліпшується, то менше потрібно списати. І ще один момент, який дехто відзначав, - це те, що формулювання за параметром борг до ВВП стало трохи м'якшим: від must до рекомендованого значення", - пояснив аналітик ICU, додавши, що на таку позитивну реакцію могло вплинути також виділення коштів ЄС та покращення перспектив отримання коштів від США у квітні.

Як повідомлялося, МВФ в оновленому меморандумі за підсумками третього перегляду програми з Україною зазначив, що "для рішучого відновлення прийнятного рівня боргу та підтримання адекватного рівня міжнародних резервів знадобиться досить глибоке врегулювання боргу". Фонд додав, що навіть за такого "глибокого врегулювання" відновлення стійкості боргу також потребуватиме суттєвого бюджетного коригування та значного фінансування з боку донорів.

У документах немає прямої згадки про бажаність часткового списання боргу, натомість МВФ заявляє про необхідність знизити держборг до 2028 року до 82% ВВП і до 65% ВВП у 2033 році, тоді як за базовим сценарієм він буде в ці роки більшим відповідно майже на 9 відсоткових пунктів і майже на 6 відсоткових пунктів.

Серед цілей реструктуризації також заявлено, що валові потреби у фінансуванні мають становити в середньому 8% ВВП у постпрограмний період (2028-2033 роки).

Як додаткові цілі під час реструктуризації, крім зниження боргу до 82% ВВП до 2028 року, зазначено також полегшення потоку обслуговування боргу за зовнішніми зобов'язаннями до 1-1,8% ВВП (від $1,9 млрд у 2024 році до $3,5 млрд у 2027 році).

Згідно з матеріалами третього перегляду, офіційні органи України та їхні консультанти з боргу завершують технічну роботу з метою розроблення боргової операції, яка відповідає цілям програми з забезпечення стійкості боргу. Вони планують надати кредиторам початкові пропозиції найближчим часом, що відповідає їхньому наміру завершити реструктуризацію до середини року і до закінчення терміну мораторію боргу в серпні 2024 року.

"У рамках урегулювання (treatment) зовнішнього комерційного боргу, яке ми плануємо завершити до середини 2024 року, ми прагнутимемо отримання адекватного полегшення потоків боргових операцій, зокрема від реструктуризації зовнішнього комерційного боргу, 2024 року та в наступний період відповідно до параметрів програми", - заявила, у свою чергу, українська влада в оновленому меморандумі фінансової та економічної політики.

Як повідомлялося, напередодні затвердження МВФ наприкінці березня 2023 року нової чотирирічної програми розширеного фінансування для України EFF на $15,6 млрд Група офіційних кредиторів України ("Паризький клуб") за результатами зустрічі за участю представників МВФ і СБ надала фінансові гарантії для цієї програми. Вони передбачають на період її дії (2023-2027 роки) продовження паузи (standstill) з виплат Україною боргу країнам групи. Умовою такого відтермінування є аналогічні дії з боку приватних зовнішніх кредиторів України, переважно власників єврооблігацій.

Днями агентство Reuters повідомило, що зарубіжні власники єврооблігацій України проводять переговори про формування комітету кредиторів для ведення діалогу щодо реструктуризації, який може розпочатися напередодні весняних зборів МВФ, початок яких заплановано на 17 квітня у Вашингтоні.