Економіка

15:25 28.03.2024

Торгівля має бути взаємовигідною для сільгоспвиробників у Польщі та Україні - заява Шмигаля і Туска

2 хв читати
Торгівля має бути взаємовигідною для сільгоспвиробників у Польщі та Україні - заява Шмигаля і Туска

Торгівля має бути збалансованою і взаємовигідною для сільськогосподарських виробників у Польщі та в Україні, ідеться у спільній заяві прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля і прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.

"Розпочали двосторонній діалог з питань європейської інтеграції, який має розвиватися у формі регулярних робочих галузевих консультацій між відповідними зацікавленими міністерствами, з метою сприяння зміцненню інституційної готовності України до переговорів про вступ до ЄС і підтримки поступової інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС", - ідеться у спільній заяві Шмигаля та Туска за результатами польсько-українських міжурядових консультацій.

Сторони також підтвердили, що заходи з лібералізації торгівлі мають бути сформовані таким чином, щоб мати позитивний вплив на економіку Польщі та інших держав - членів ЄС, а також України, при цьому не дестабілізуючи їхніх ринків, і що спільно розроблені механізми мають контролювати стабільність торгівлі, враховуючи зміну безпекової ситуації в Україні.

Крім того, прем'єри визнали, що торгівля має бути збалансованою та взаємовигідною для сільськогосподарських виробників у Польщі та в Україні.

"Підкреслили, що обидві сторони вже доклали багато зусиль для встановлення справедливих правил торгівлі агропродовольчою продукцією між Республікою Польща та Україною, і що потрібен подальший ефективний діалог на основі взаєморозуміння", - ідеться в заяві.

Серед іншого домовилися зробити подальші кроки в пошуку взаємовигідних рішень, таких як верифікація та система контролю, для торгівлі агропродовольчими товарами.

"Підтвердили свою готовність укласти угоду про забезпечення контролю на спільних прикордонних пунктах пропуску та співпрацю контролюючих органів після її схвалення Комісією ЄС з метою запуску обміну логістичними даними в окремих дорожніх пунктах пропуску, для створення та підтримки транспортної мережі, що відповідає потребам, зокрема шляхом реалізації скоординованих інфраструктурних проєктів", - ідеться в заяві.

Теги: #україна #польща #торгівля

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:52 28.03.2024
Україна та Польща наголосили на необхідності забезпечення українцям можливості відвідувати школи та вивчати український компонент

Україна та Польща наголосили на необхідності забезпечення українцям можливості відвідувати школи та вивчати український компонент

15:46 28.03.2024
Україна та Польща домовилися разом шукати українські родини в Польщі для дітей, евакуйованих з інтернатів через війну

Україна та Польща домовилися разом шукати українські родини в Польщі для дітей, евакуйованих з інтернатів через війну

15:43 28.03.2024
Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні

15:31 28.03.2024
Україна і Польща підтвердили посилення співпраці в пошуку та похованні жертв конфліктів і репресій - заява Шмигаля і Туска

Україна і Польща підтвердили посилення співпраці в пошуку та похованні жертв конфліктів і репресій - заява Шмигаля і Туска

14:57 28.03.2024
Шмигаль: Можу сказати, що ми точно маємо прогрес щодо зняття блокади на кордоні з Польщею

Шмигаль: Можу сказати, що ми точно маємо прогрес щодо зняття блокади на кордоні з Польщею

10:32 28.03.2024
Польща є прикладом для України в реформі місцевого самоврядування - Верещук

Польща є прикладом для України в реформі місцевого самоврядування - Верещук

07:11 28.03.2024
НКРЕКП затвердила порядок подання інформації про здійснені операції з оптовими енергетичними продуктами

НКРЕКП затвердила порядок подання інформації про здійснені операції з оптовими енергетичними продуктами

02:43 28.03.2024
Ворог обстріляв Запорізьку область за допомогою БпЛА, є постраждалі

Ворог обстріляв Запорізьку область за допомогою БпЛА, є постраждалі

01:23 28.03.2024
Окупанти завдали удару по Харкову, є руйнування

Окупанти завдали удару по Харкову, є руйнування

19:19 27.03.2024
Посли ЄС досягли компромісу щодо продовження ліберального режиму торгівлі з Україною

Посли ЄС досягли компромісу щодо продовження ліберального режиму торгівлі з Україною

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Прямі збитки українських ритейлерів через війну сягають майже $2,5 млрд - дослідження

На Бурштинській і Ладижинській ТЕС ДТЕК ударом РФ повністю або частково пошкоджено всі енергоблоки

"Дочка" ДТЕК уклала угоду з польською Columbus Energy щодо будівництва СНЕ 133 МВт у Польщі

На ліквідацію наслідків масованого обстрілу енергоінфраструктури Харківщини буде спрямовано кошти Фонду підтримки енергетики України - Галущенко

Збитки навколишньому середовищу від атаки РФ на ДніпроГЕС уже становлять приблизно 140 млн грн - глава Міндовкілля

ОСТАННЄ

"Запоріжкокс" продовжує капремонт коксової батареї №2 з інвестиціями в 60 млн грн, вкладення в оновлення за 2 роки перевищують 276 млн грн - СЕО

Шмигаль за результатами українсько-польських урядових консультацій: Розуміємо, як будемо рухатися

Прямі збитки українських ритейлерів через війну сягають майже $2,5 млрд - дослідження

"Укрнафта" планує завершити ребрендинг АЗК Glusco у квітні

Сервіс покупок Meest Shopping розпочав співпрацю з криптобіржею Binance

Графіки відключень е/е залишилися лише в Харківській області, але ще можливе повернення до них в Одеській і Хмельницькій - "Укренерго"

RegioJet виконав перший рейс за маршрутом Прага - Чоп

На Бурштинській і Ладижинській ТЕС ДТЕК ударом РФ повністю або частково пошкоджено всі енергоблоки

Барселона з 1 квітня знову підвищує туристичний податок

НКЦПФР поповнила список ненадійних інвестпроєктів 12 кейсами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА