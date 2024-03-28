Торгівля має бути взаємовигідною для сільгоспвиробників у Польщі та Україні - заява Шмигаля і Туска

Торгівля має бути збалансованою і взаємовигідною для сільськогосподарських виробників у Польщі та в Україні, ідеться у спільній заяві прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля і прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.

"Розпочали двосторонній діалог з питань європейської інтеграції, який має розвиватися у формі регулярних робочих галузевих консультацій між відповідними зацікавленими міністерствами, з метою сприяння зміцненню інституційної готовності України до переговорів про вступ до ЄС і підтримки поступової інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС", - ідеться у спільній заяві Шмигаля та Туска за результатами польсько-українських міжурядових консультацій.

Сторони також підтвердили, що заходи з лібералізації торгівлі мають бути сформовані таким чином, щоб мати позитивний вплив на економіку Польщі та інших держав - членів ЄС, а також України, при цьому не дестабілізуючи їхніх ринків, і що спільно розроблені механізми мають контролювати стабільність торгівлі, враховуючи зміну безпекової ситуації в Україні.

Крім того, прем'єри визнали, що торгівля має бути збалансованою та взаємовигідною для сільськогосподарських виробників у Польщі та в Україні.

"Підкреслили, що обидві сторони вже доклали багато зусиль для встановлення справедливих правил торгівлі агропродовольчою продукцією між Республікою Польща та Україною, і що потрібен подальший ефективний діалог на основі взаєморозуміння", - ідеться в заяві.

Серед іншого домовилися зробити подальші кроки в пошуку взаємовигідних рішень, таких як верифікація та система контролю, для торгівлі агропродовольчими товарами.

"Підтвердили свою готовність укласти угоду про забезпечення контролю на спільних прикордонних пунктах пропуску та співпрацю контролюючих органів після її схвалення Комісією ЄС з метою запуску обміну логістичними даними в окремих дорожніх пунктах пропуску, для створення та підтримки транспортної мережі, що відповідає потребам, зокрема шляхом реалізації скоординованих інфраструктурних проєктів", - ідеться в заяві.