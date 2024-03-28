Економіка

11:39 28.03.2024

RegioJet виконав перший рейс за маршрутом Прага - Чоп

2 хв читати
RegioJet виконав перший рейс за маршрутом Прага - Чоп

Чеський залізничний оператор RegioJet виконав перший рейс за маршрутом Прага - Чоп. Нічний поїзд із Праги зі 120 пасажирами прибув на станцію Чоп за графіком о 10:35 за київським часом, повідомила пресслужба залізничного оператора в четвер.

Як повідомлялося, з 27 березня RegioJet запускає другу лінію в Україну через Словаччину до Чопа на додаток до наявної через польський Перемишль. Рейс має три вагони на 140 місць, які слідують у складі поїзда Прага - Кошице. Вартість квитків варіюється від EUR18,9 до EUR67,9 із урахуванням харчування.

Нічний поїзд Прага - Чоп вирушає з Праги (Чехія) о 21:52, з Кошице (Словаччина) о 06:38 ранку і прибуває в Чоп о 10:35. У зворотному напрямку відправлення з Чопа о 17:35, з Кошице о 21:37, прибуття до Праги о 05:46 наступної доби.

АТ "Укрзалізниця" запускає спеціальний пересадочний поїзд №345/346 Чернівці - Чоп - Ужгород, який стикуватиметься з новим міжнародним маршрутом Прага - Чоп.

Пересадочний поїзд №345/346 Чернівці - Чоп - Ужгород відправлятиметься з Чернівців щоденно о 05:30, прямуватиме через Івано-Франківськ (08:13-08:27), Стрий (11:20-11:50), Мукачево (15:13-15:18), Чоп (16:28-16:57), прибуватиме до Ужгорода о 17:20. У зворотному напрямку відправлення з Ужгорода об 11:05, далі Чоп (11:28-12:03), Мукачево (13:00-13:10), Стрий (16:15-16:40), Івано-Франківськ (19:22-19:27), прибуття до Чернівців о 21:32.

Зупинки поїзда передбачені на станціях Батьово, Карпати, Свалява, Воловець, Славське, Сколе, Моршин, Болехів, Долина, Рожнятів, Калуш, Івано-Франківськ, Коломия.

Теги: #чехія #regiojet

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:50 28.03.2024
Дніпропетровська область отримала від чеських партнерів мобільне реанімаційне відділення на 13 пацієнтів

Дніпропетровська область отримала від чеських партнерів мобільне реанімаційне відділення на 13 пацієнтів

18:48 27.03.2024
Чехія запровадила санкції проти Віктора Медведчука

Чехія запровадила санкції проти Віктора Медведчука

19:22 26.03.2024
Чехія сподівається на компроміс із продовженням Автономних торговельних заходів і частковим обмеженням української агропродукції в ЄС

Чехія сподівається на компроміс із продовженням Автономних торговельних заходів і частковим обмеженням української агропродукції в ЄС

15:01 20.03.2024
Перші снаряди в рамках чеської ініціативи мають прибути до України не пізніше червня - Міноборони Чехії

Перші снаряди в рамках чеської ініціативи мають прибути до України не пізніше червня - Міноборони Чехії

18:34 18.03.2024
УЗ запускає поїзд Чернівці - Чоп - Ужгород для стикування з маршрутом Прага - Чоп чеського RegioJet

УЗ запускає поїзд Чернівці - Чоп - Ужгород для стикування з маршрутом Прага - Чоп чеського RegioJet

14:48 18.03.2024
RegioJet із 27 березня запустить другий маршрут до України "Прага-Чоп"

RegioJet із 27 березня запустить другий маршрут до України "Прага-Чоп"

13:23 18.03.2024
Волонтери ТЧХУ допомогли транспортувати до Чехії трьох її громадян, які постраждали в ДТП

Волонтери ТЧХУ допомогли транспортувати до Чехії трьох її громадян, які постраждали в ДТП

20:27 12.03.2024
Чехія може закупити для ЗС України ще 200 тис. боєприпасів - прем'єр Фіала

Чехія може закупити для ЗС України ще 200 тис. боєприпасів - прем'єр Фіала

19:54 11.03.2024
Байден зустрінеться з прем'єр-міністром Чехії 15 квітня, лідери підтвердять свою рішучу підтримку України

Байден зустрінеться з прем'єр-міністром Чехії 15 квітня, лідери підтвердять свою рішучу підтримку України

12:54 08.03.2024
Прем'єр Чехії: Нам вдалося зібрати гроші, щоб закупити першу партію з 300 тисяч артснарядів для України

Прем'єр Чехії: Нам вдалося зібрати гроші, щоб закупити першу партію з 300 тисяч артснарядів для України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На Бурштинській і Ладижинській ТЕС ДТЕК ударом РФ повністю або частково пошкоджено всі енергоблоки

"Дочка" ДТЕК уклала угоду з польською Columbus Energy щодо будівництва СНЕ 133 МВт у Польщі

На ліквідацію наслідків масованого обстрілу енергоінфраструктури Харківщини буде спрямовано кошти Фонду підтримки енергетики України - Галущенко

Збитки навколишньому середовищу від атаки РФ на ДніпроГЕС уже становлять приблизно 140 млн грн - глава Міндовкілля

Україна отримає EUR100 млн кредиту Банку розвитку Ради Європи на проєкт "єВідновлення"

ОСТАННЄ

Графіки відключень е/е залишилися лише в Харківській області, але ще можливе повернення до них в Одеській і Хмельницькій - "Укренерго"

На Бурштинській і Ладижинській ТЕС ДТЕК ударом РФ повністю або частково пошкоджено всі енергоблоки

Барселона з 1 квітня знову підвищує туристичний податок

НКЦПФР поповнила список ненадійних інвестпроєктів 12 кейсами

"Дочка" ДТЕК уклала угоду з польською Columbus Energy щодо будівництва СНЕ 133 МВт у Польщі

Посли ЄС досягли компромісу щодо продовження ліберального режиму торгівлі з Україною

На ліквідацію наслідків масованого обстрілу енергоінфраструктури Харківщини буде спрямовано кошти Фонду підтримки енергетики України - Галущенко

Збитки навколишньому середовищу від атаки РФ на ДніпроГЕС уже становлять приблизно 140 млн грн - глава Міндовкілля

Україна отримає EUR100 млн кредиту Банку розвитку Ради Європи на проєкт "єВідновлення"

АЗК "Укрнафта" працюють без світла на сході й півдні країни

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА