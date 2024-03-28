Чеський залізничний оператор RegioJet виконав перший рейс за маршрутом Прага - Чоп. Нічний поїзд із Праги зі 120 пасажирами прибув на станцію Чоп за графіком о 10:35 за київським часом, повідомила пресслужба залізничного оператора в четвер.

Як повідомлялося, з 27 березня RegioJet запускає другу лінію в Україну через Словаччину до Чопа на додаток до наявної через польський Перемишль. Рейс має три вагони на 140 місць, які слідують у складі поїзда Прага - Кошице. Вартість квитків варіюється від EUR18,9 до EUR67,9 із урахуванням харчування.

Нічний поїзд Прага - Чоп вирушає з Праги (Чехія) о 21:52, з Кошице (Словаччина) о 06:38 ранку і прибуває в Чоп о 10:35. У зворотному напрямку відправлення з Чопа о 17:35, з Кошице о 21:37, прибуття до Праги о 05:46 наступної доби.

АТ "Укрзалізниця" запускає спеціальний пересадочний поїзд №345/346 Чернівці - Чоп - Ужгород, який стикуватиметься з новим міжнародним маршрутом Прага - Чоп.

Пересадочний поїзд №345/346 Чернівці - Чоп - Ужгород відправлятиметься з Чернівців щоденно о 05:30, прямуватиме через Івано-Франківськ (08:13-08:27), Стрий (11:20-11:50), Мукачево (15:13-15:18), Чоп (16:28-16:57), прибуватиме до Ужгорода о 17:20. У зворотному напрямку відправлення з Ужгорода об 11:05, далі Чоп (11:28-12:03), Мукачево (13:00-13:10), Стрий (16:15-16:40), Івано-Франківськ (19:22-19:27), прибуття до Чернівців о 21:32.

Зупинки поїзда передбачені на станціях Батьово, Карпати, Свалява, Воловець, Славське, Сколе, Моршин, Болехів, Долина, Рожнятів, Калуш, Івано-Франківськ, Коломия.