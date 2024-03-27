На ліквідацію наслідків масованого обстрілу енергоінфраструктури Харківщини буде спрямовано кошти Фонду підтримки енергетики України - Галущенко

Для відновлення енергоінфраструктури Харківщини, зруйнованої внаслідок масованого ворожого обстрілу в ніч на 22 березня, використовуватимуться кошти з Фонду підтримки енергетики України, заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

"На сьогодні в цьому фонді доступні саме на (ліквідацію - ІФ-У) наслідки цього обстрілу понад 40 млн євро. Це ті гроші, на які ми сьогодні розпочнемо всі закупівлі. Тобто ми збираємо, верифікуємо потреби, надсилаємо і робитимемо закупівлі. Крім цього, ще буде постачання обладнання фізично, яке теж надходить постійно", - сказав Галущенко на брифінгу в Харкові в середу.

Він наголосив, що ці гроші можна використовувати на відновлення енергооб'єктів незалежно від форм власності.

Галущенко також зазначив, що, хоча розбір завалів після обстрілів іще триває, уже можна говорити про те, що це найбільший масштаб руйнувань за час повномасштабного вторгнення, до того ж було пошкоджено не тільки об'єкти генерації, а й об'єкти передачі електроенергії.

Як повідомлялося, навесні 2022 року за спільною ініціативою міністра енергетики Германа Галущенка та єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон було створено Фонд підтримки енергетики України. Фонд дозволяє урядам, міжнародним фінансовим організаціям, а також приватним донорам надавати суттєву підтримку українському енергетичному сектору.