Економіка

16:50 27.03.2024

Збитки навколишньому середовищу від атаки РФ на ДніпроГЕС уже становлять приблизно 140 млн грн - глава Міндовкілля

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Збитки навколишньому середовищу від атаки РФ на ДніпроГЕС уже становлять приблизно 140 млн грн - глава Міндовкілля

Збиток довкіллю від атаки російських агресорів на Дніпровську ГЕС у Запоріжжі 22 березня оцінюють дотепер орієнтовно в 140 млн грн, але надалі ця цифра зросте, повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

"Збиток навколишньому середовищу від влучання ворожих ракет у ДніпроГЕС зараз розрахований у 140 млн грн. Збитки довкіллю - це не лише руйнування, забруднення води, а також вибухи, горіння, що має великий вплив на екосистему. Ця цифра може змінитися, але лише в бік збільшення", - сказав Стрілець в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

Водночас він наголосив, що Держекоінспекція та Держводагентство здійснюють посилений моніторинг стану води біля ДніпроГЕС і нижче за течією, крім того, вживають усіх заходів щодо ліквідації наслідків атаки.

"Уже зараз можемо говорити, що завдання, щоб забруднена нафтопродуктами вода не потрапила в точку відбору її для населення, виконано. Ризиків немає. Можливо, за кілька днів вийдемо на нормальний рівень води загалом", - зазначив міністр.

Він також висловив думку, що пошкодження ДніпроГЕСу унаслідок атаки не зашкодять пропуску весняної повені.

"Я впевнений у тому, що всі спрацюють злагоджено і синхронно, як і минулого року", - сказав Стрілець.

Під час ефіру він зазначив, що з початку війни Держекоінспекція вже зафіксувала понад 4 тис. злочинів РФ проти довкілля, а обсяг відходів руйнування досяг 600 тис. тонн.

Як повідомлялося, унаслідок пошкодження ДніпроГЕС ракетним ударом РФ 22 березня, за даними Держекоінспекції, пляма нафтопродуктів орієнтовною масою 0,5 тонни рухається нижче за течією Дніпра. Наступного дня у воді, відібраній на правому березі, за 1,1 км від ГЕС, фіксували понаднормове забруднення нафтопродуктами в 1,1 раза і перевищення рівня заліза загального в 1,5 раза від нормативів для питних потреб.

Наприкінці січня 202 року Мінприроди повідомляло про понад 2,2 трлн грн збитків, завданих навколишньому середовищу внаслідок російської агресії проти України, і 3,6 тис. випадків злочинів проти природи.

Теги: #збитки #дніпрогес #міндовкілля

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