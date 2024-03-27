ЄС у середу спробує схвалити угоду про Автономні торговельні заходи, Україні запропоновано компроміс

Посли Європейського Союзу в середу втретє спробують схвалити продовження угоди про безмитну торгівлю з Україною, повідомляється на сайті ЄС.

Ключова зустріч розпочнеться о 9:00 за місцевим часом (10:00 за Києвом). Це третя зустріч представників 27 країн - членів ЄС після того, як тиждень тому Європейський парламент відхилив раніше досягнутий компроміс через протидію групи країн на чолі з Польщею і Францією. Вони наполягають на суворіших обмеженнях на імпорт української сільгосппродукції та додаванні під час розрахунку квот, крім середніх обсягів імпорту української агропродукції за 2022-2023 роки, ще й даних за 2021 рік.

Ця група країн має, за інформацією представників Франції, блокувальну меншість і здатна вносити зміни в угоду.

"Однак важливим є баланс між необхідністю підтримки України та інтересами фермерів ЄС", - розповів дипломат ЄС RMF FM.

Як повідомляє низка європейських ЗМІ, компроміс, який розглядають, передбачає замість усього 2021 року включити лише пів року, починаючи з червня. У такому разі компроміс означатиме часткове скорочення припливу українських продуктів харчування.

Франція і Польща також намагаються внести до списку чутливих продуктів, крім цукру і яєць, також м'ясо птиці, низку зернових культур і мед. Франція зі свого боку наполягає на внесенні ячменю. Однак міністр сільського господарства Бельгії Девід Кларінваль у вівторок на зустрічі аграрних міністрів ЄС акцентував, що згоди з боку країн Європейського Союзу на рішення змінити раніше затверджений список не було.

На думку бельгійської сторони, внесення змін означатиме подальші переговори з Європейським парламентом і дуже стислі строки для затвердження угоди, що має набути чинності 6 червня. Подібні ситуації, за яких після компромісу з Європарламентом і попереднього схвалення позиції послами ЄС тривають подальші переговори, трапляються в Євросоюзі вкрай рідко.