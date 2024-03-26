"УЗ" у 2024р. збільшить бюджет держзакупівель до 65 млрд грн - голова правління

АТ "Укрзалізниця" ("УЗ") у 2024 році планує збільшити бюджет держзакупівель до 65 млрд грн, зокрема завдяки реалізації інфраструктурних проєктів, повідомив голова правління "УЗ" Євген Лященко на "Дні постачальника-2024" у вівторок у Києві.

"За два роки у нас понад 80 млрд грн був бюджет закупівель... І цього року, 2024 року, ми плануємо збільшити цю цифру, збільшуємо... Наша мета - 65 млрд грн", - сказав він.

Лященко уточнив, що обсяг держзакупівель залежатиме від реалізованих "УЗ" проєктів, зокрема й інфраструктурних.

"Не лише переходи в Євросоюз (сухопутні залізничні переходи, - ІФ-У), а також великий внесок зробили в структурі збільшення інфраструктури до Дунайських портів, зараз ми працюємо над збільшенням можливості транспортування до портів Великої Одеси - Чорноморських портів", - сказав він.

В "УЗ" уточнили, що 2023 року, зокрема, було оголошено закупівлі на 11 тис. лотів на 56 млрд грн. Підписано договори на 47 млрд грн. Кількість учасників тендерів становила 5,28 тис. Середній рівень конкуренції - 1,53.

У 2021 році обсяг держзакупівель "УЗ" дорівнював 34 млрд грн (3,55 тис. учасників), у 2022 році - 35 млрд грн (2,27 тис. учасників).