Об'єкти "Нафтогазу" на заході України пошкоджено внаслідок ранкової атаки РФ - Чернишов

Об'єкти групи Нафтогаз на заході України зазнали пошкоджень унаслідок повітряної атаки РФ уранці в неділю, повідомив голова групи Олексій Чернишов.

"Зранку ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру. Є пошкодження об'єктів Нафтогазу на заході. Попередньо - без постраждалих", - написав Чернишов у своєму Facebook.

Він додав, що тривають роботи з локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а деталі будуть пізніше.