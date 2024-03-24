Економіка

11:56 24.03.2024

Об'єкти "Нафтогазу" на заході України пошкоджено внаслідок ранкової атаки РФ - Чернишов

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Об'єкти "Нафтогазу" на заході України пошкоджено внаслідок ранкової атаки РФ - Чернишов

Об'єкти групи Нафтогаз на заході України зазнали пошкоджень унаслідок повітряної атаки РФ уранці в неділю, повідомив голова групи Олексій Чернишов.

"Зранку ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру. Є пошкодження об'єктів Нафтогазу на заході. Попередньо - без постраждалих", - написав Чернишов у своєму Facebook.

Він додав, що тривають роботи з локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а деталі будуть пізніше.

 

 

Теги: #нафтогаз #обстріли

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