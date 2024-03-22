Економіка

14:48 22.03.2024

Унаслідок атаки РФ локально пошкоджені газопроводи й знеструмлені об'єкти "Нафтогазу" - Чернишов

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Унаслідок атаки РФ локально пошкоджені газопроводи й знеструмлені об'єкти "Нафтогазу" - Чернишов

Унаслідок масованої атаки військ РФ по енергосистемі пошкоджено об'єкти Групи "Нафтогаз", повідомив її голова Олексій Чернишов.

"Об'єкти "Нафтогазу" також потрапили під удар. Маємо локальні пошкодження газопроводів та знеструмлення об'єктів. Ведуться необхідні роботи", - написав він у фейсбуці.

"Головне: на об'єктах не постраждали люди", - наголосив Чернишов.

Як зазначено в телеграм-каналі групи, її фахівці вже працюють над відновленням пошкоджених газових мереж. Крім того, частині знеструмлених об'єктів уже відновлено постачання електроенергії.

 

 

Теги: #нафтогаз #чернишов

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