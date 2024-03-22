ТЕС "Центренерго" постраждала внаслідок атаки військ РФ на енергосистему

Унаслідок масованого ракетного удару військ Росії по енергосистемі України пошкоджено об'єкт ПАТ "Центренерго", повідомили в компанії.

"Люди не постраждали. На підприємстві розпочали відновлювальні роботи", - запевнила компанія у фейсбуці.

Як повідомлялося, голова "Центренерго" Андрій Чуркін в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" зазначав, що внаслідок російської агресії від початку повномасштабного вторгнення на Трипільській і Зміївській ТЕС (Київська та Харківська області відповідно) було пошкоджено приблизно 40% обладнання та будівель, а Вуглегірська ТЕС опинилася в тимчасовій окупації.