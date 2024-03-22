Економіка

14:39 22.03.2024

ТЕС "Центренерго" постраждала внаслідок атаки військ РФ на енергосистему

1 хв читати
ТЕС "Центренерго" постраждала внаслідок атаки військ РФ на енергосистему

Унаслідок масованого ракетного удару військ Росії по енергосистемі України пошкоджено об'єкт ПАТ "Центренерго", повідомили в компанії.

"Люди не постраждали. На підприємстві розпочали відновлювальні роботи", - запевнила компанія у фейсбуці.

Як повідомлялося, голова "Центренерго" Андрій Чуркін в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" зазначав, що внаслідок російської агресії від початку повномасштабного вторгнення на Трипільській і Зміївській ТЕС (Київська та Харківська області відповідно) було пошкоджено приблизно 40% обладнання та будівель, а Вуглегірська ТЕС опинилася в тимчасовій окупації.

 

Теги: #енергетика #центренерго

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:15 22.03.2024
ДТЕК евакуює понад 1000 гірників на Дніпропетровщині зі знеструмлених через атаку РФ шахт

ДТЕК евакуює понад 1000 гірників на Дніпропетровщині зі знеструмлених через атаку РФ шахт

11:05 22.03.2024
США закликали Україну припинити удари по російських НПЗ - FT

США закликали Україну припинити удари по російських НПЗ - FT

10:03 22.03.2024
Ситуація в енергетиці контрольована, потреби у відключеннях у всій країні немає - Шмигаль

Ситуація в енергетиці контрольована, потреби у відключеннях у всій країні немає - Шмигаль

09:57 22.03.2024
РФ обстріляла кілька ТЕС ДТЕК, серйозно пошкоджене обладнання

РФ обстріляла кілька ТЕС ДТЕК, серйозно пошкоджене обладнання

09:52 22.03.2024
Екстрені відключення світла на Донеччині та стабілізаційні на Одещині через масовану атаку РФ - ДТЕК

Екстрені відключення світла на Донеччині та стабілізаційні на Одещині через масовану атаку РФ - ДТЕК

09:18 22.03.2024
Глава Міненерго України заявляє про наймасштабнішу атаку РФ на енергетику цього ранку

Глава Міненерго України заявляє про наймасштабнішу атаку РФ на енергетику цього ранку

08:51 22.03.2024
Завдано наймасштабнішого удару по енергоінфраструктурі України, енергосистема працює стабільно

Завдано наймасштабнішого удару по енергоінфраструктурі України, енергосистема працює стабільно

15:30 20.03.2024
Глава "Центренерго" Андрій Чуркін: Нам вдалося повернути і постачальників вугілля, і покупців електроенергії, тому ОЗП пройдено успішно

Глава "Центренерго" Андрій Чуркін: Нам вдалося повернути і постачальників вугілля, і покупців електроенергії, тому ОЗП пройдено успішно

15:05 20.03.2024
"Центренерго" призупинило закупівлю імпортного вугілля через зниження ціни на ринку е/е - глава компанії

"Центренерго" призупинило закупівлю імпортного вугілля через зниження ціни на ринку е/е - глава компанії

14:46 20.03.2024
"Центренерго" не купує вугілля в Казахстані - гендиректор

"Центренерго" не купує вугілля в Казахстані - гендиректор

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Унаслідок атаки РФ локально пошкоджені газопроводи й знеструмлені об'єкти "Нафтогазу" - Чернишов

МВФ трохи поліпшив прогнози інфляції, держборгу та дефіциту поточного рахунку України на 2024 р.

"Укренерго" дало команду включити побутових споживачів у всіх областях країни, крім чотирьох

ДніпроГЕС зупинено, ГЕС 2 після влучання двох ракет - у критичному стані - голова "Укргідроенерго"

Ситуація в енергетиці контрольована, потреби у відключеннях у всій країні немає - Шмигаль

ОСТАННЄ

Унаслідок атаки РФ локально пошкоджені газопроводи й знеструмлені об'єкти "Нафтогазу" - Чернишов

Італія має намір брати участь у створенні логістичного центру Horonda Platform

МВФ трохи поліпшив прогнози інфляції, держборгу та дефіциту поточного рахунку України на 2024 р.

"Укренерго" дало команду включити побутових споживачів у всіх областях країни, крім чотирьох

Сенатори США пропонують заборонити експорт американської нафти до країни-противників - ЗМІ

Єврокомісія затвердила пропозицію підвищити тарифи на імпорт зернових із РФ і Білорусі, Рада має схвалити

ДніпроГЕС зупинено, ГЕС 2 після влучання двох ракет - у критичному стані - голова "Укргідроенерго"

Аварійні відключення е/е запроваджують у Дніпропетровській області - гендиректор YASNO

МВФ схвалив виділення Україні 4-го траншу за програмою EFF $880 млн

США запропонували G7 випустити облігації на $50 млрд за допомогою заморожених активів Росії для допомоги Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА