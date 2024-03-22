Ситуація в енергетиці контрольована, потреби у відключеннях у всій країні немає - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що після російського обстрілу ситуація в енергетиці України контрольована, потреби у відключеннях у всій країні немає.

"Масований ракетний удар росії проти енергетичної та цивільної інфраструктури. Ворог цього ранку атакував низку регіонів із застосуванням різних типів ракет і дронів. Внаслідок обстрілу спостерігаються проблеми з електропостачанням у деяких областях. Загалом ситуація в енергетиці контрольована, потреби у відключеннях по всій країні немає. Рятувальники й енергетики вже працюють, аби оперативно повернути світло", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За словами прем'єра, також унаслідок терористичної атаки РФ пошкоджена цивільна інфраструктура, є поранені та загиблі.

"Україна потребує більше зброї та більше систем ППО для захисту людей. А росія потребує більше санкцій та більшої ізоляції. Війна має стати непідйомним тягарем для агресора", - підсумував він.