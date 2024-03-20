Позитивний сценарій Плану Ukraine Facility передбачає вихід України до 2033 року на рівень Румунії-2021 за ВВП на душу населення

Позитивний сценарій Плану Ukraine Facility передбачає середнє зростання реального валового внутрішнього продукту України в 2024-2034рр в середньому на 6,2% на рік, що дасть змогу до 2033 року вийти на ВВП на душу населення в еквіваленті євро на рівень, що був у Румунії у 2021 році - EUR13,6 тис.

"Швидкість економічного зростання залежить від того, як Україна зможе залучити прямі іноземні інвестиції. У свою чергу інвестиційна привабливість залежить від реформ. Скорочення розриву в доходах із країнами ЄС потребує довгострокової політичної волі", - наголошується в документі.

Зазначається, що пріоритет цінової стабільності в мандаті Національного банку є життєво важливою умовою успішної європейської інтеграції, а інфляційна ціль має бути вищою, ніж у країнах ЄС, щоб абсорбувати реальну ревальвацію з урахуванням інфляційного диференціалу.

"Водночас номінальна ревальвація буде необхідна для забезпечення низької інфляції в разі швидкої реальної конвергенції. Крім того, монетарна політика може бути відносно жорсткою на тлі м'якої фіскальної політики та бюджетного дефіциту, що фінансується за рахунок іноземної допомоги", - йдеться в документі.

Згідно з ним, у позитивному сценарії реальний обмінний курс гривні може до 2028 року зміцнитися на 20% до довоєнного рівня, тоді як зараз він приблизно на 6,5% слабкіший.

"Зближення з рівнем доходів країн ЄС відбуватиметься через зростання реального ВВП і зміцнення реального обмінного курсу. Останнє буде зумовлено зростанням продуктивності праці та припливом капіталу", - прогнозують в українському уряді.

Передбачається, що 2024 рік знаменуватиме собою завершення активних бойових дій в Україні, і змодельовано три сценарії відновлення на 2024-2034 роки, що відрізняються зростанням продуктивності, обсягами зовнішньої допомоги (бюджетної підтримки та пільгових інвестицій від донорів) і поверненням мігрантів, описуються ввідні в Плані.

За прогнозами, реальний ВВП України відновиться до довоєнного рівня 2021 року до 2027-2031 років залежно від сценарію, а ВВП на душу населення в поточних цінах сягне EUR10,1-14,9 тис. на кінець прогнозного горизонту 2034 року, що становить 74-109% рівня Румунії 2021 року.

Уточнюється, що базовий сценарій моделює часткові реформи, необхідні на шляху вступу в ЄС. У цьому сценарії Україна отримує офіційне фінансування міжнародних донорів у розмірі EUR73 млрд у 2024-2034рр, що допомагає покрити дефіцит державного бюджету. Вимушені мігранти починають повертатися 2025 року, сумарний їхній приплив становитиме 4 млн осіб у 2025-2034 роках, причому більшість - у 2025-2026 роках, проте важка демографічна ситуація все одно даватиметься взнаки.

"Помірний сценарій моделює додаткову політику, що забезпечує прозоре та ефективне використання іноземної фінансової допомоги. Найкращі економічні перспективи сприятимуть поверненню вимушених мігрантів до 5,1 млн осіб", - йдеться в Плані. Цей сценарій передбачає офіційний приплив EUR92 млрд іноземного капіталу у 2024-2034 роках на додачу до бюджетного фінансування від донорів за базовим сценарієм, з яких 20% ідуть до бюджету, а решта - на інвестиції, зокрема 60% - в експортно-орієнтовані галузі, включно з інфраструктурою та логістикою.

У базовому сценарії середнє зростання ВВП становить 3,8% на рік, у помірному - 5%. Реальний обмінний курс гривні за базовим сценарієм після невеликого ослаблення до 7,5% від довоєнного рівня повертається до нього у 2032 році, тоді як у помірному він зміцнюється на 7,5% від довоєнного рівня вже в 2028 році.

За найоптимістичнішим позитивним сценарієм Україна залучає EUR266 млрд офіційного іноземного капіталу, що розподіляється так само, як і в помірному сценарії, а зростання населення відбувається завдяки поверненню додому всіх вимушених мігрантів (6,3 млн осіб) або притоку трудових мігрантів з інших країн. Більшість мігрантів повертаються у 2025-2026 роках, але приплив зберігається принаймні до кінця прогнозного горизонту. Через демографічну ситуацію для підтримання сталої чисельності населення необхідне позитивне сальдо міграції, констатується в документі.

Як повідомлялося, Нацбанк України в січні оцінив зростання ВВП країни у 2023 році в 5,7% і зберіг прогноз його зростання у 2024 році на 3,6%, трохи погіршивши його на 2025 рік - із 6,0% до 5,8%.

Уряд під час затвердження проєкту держбюджету до другого читання на початку листопада 2023 року покращив оцінку зростання ВВП торік із 2,8% до 5%, однак погіршив її на 2024 рік із 5% до 4,6%.