На одній із ТЕС у понеділок виникла пожежа - Міненерго

У понеділок на одній із ТЕС виникло займання обладнання, що спричинило тимчасові порушення в її роботі, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його оновленням у телеграм-каналі у вівторок, пожежу ліквідовано, обладнання підключено до мережі.

Водночас в аварійний короткостроковий ремонт виведено блоки ТЕС і ТЕЦ, але після короткострокового ремонту підключено блок ТЕС.

За даними НЕК "Укренерго" в телеграм-каналі, сонячні електростанції порівняно з понеділком дещо активізували роботу, вітрові - знизили обсяги виробництва.

При цьому "Укренерго" констатує подальше сезонне зниження споживання е/е - у понеділок його максимум, що був зранку, знизився на 2,3% порівняно з попереднім робочим днем п'ятниці, 15 березня. Сьогодні на ранок споживання знизилося на 0,3% порівняно з 9:30 у понеділок.

Загалом дефіциту в енергосистемі немає і не прогнозується, зазначили Міненерго та "Укренерго".

За даними компанії, майже на чверть збільшився експорт е/е - до 2026 МВт-год. Він відбувається переважно в денні та нічні години до Словаччини, Угорщини, Польщі, Румунії та Молдови.

Імпорт е/е зменшився майже на 9% - до 5243 МВт-год. Він також надходить із вищезазначених п'яти країн.