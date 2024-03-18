Економіка

12:20 18.03.2024

"Укрнафта" та АРМА підписали акти приймання передачі активів Glusco

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"Укрнафта" та АРМА підписали акти приймання передачі активів Glusco

ПАТ "Укрнафта" й Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) підписали акти приймання передачі заарештованих активів мережі Glusco, повідомила пресслужба компанії.

За її даними, "Укрнафта" отримує заарештовані корпоративні права підприємств, нерухоме майно у вигляді АЗК і земельних ділянок, нафтобаз та інших активів.

При цьому сторони змінили умови підписаного у вересні 2023 року договору про управління, відповідно до якого частка держави в чистому прибутку від діяльності Glusco зросте з 85% до 90%, тоді як частка "Укрнафти" знизиться з 15% до 10%.

Окрім того, гарантійний щомісячний мінімальний платіж, який сплачуватиме "Укрнафта" незалежно від прибутку, збільшено з 5 до 7 млн грн.

"Тепер компанія зможе повноцінно забезпечити стабільність роботи мережі Glusco та супутньої інфраструктури, а також її розвиток, що дасть можливість виконати розпорядження Кабінету Міністрів України та договору управління з АРМА", - зазначили в "Укрнафті".

Як повідомлялося, уряд України в травні 2022 року погодив пропозицію АРМА про передання в управління НАК "Нафтогаз України" заарештованих активів компанії Glusco (до 2018 року - мережа НК "Роснефть"), які пов'язували з Віктором Медведчуком. Пізніше АРМА ініціювала розірвання з "Нафтогазом" і передання Glusco в управління ПАТ "Укрнафта".

Наприкінці вересня 2023 року АРМА і "Укрнафта" підписали договір про управління Glusco.

Антимонопольний комітет України (АМКУ) 14 березня 2024 року надав "Укрнафті" дозвіл на концентрацію за активами мережі АЗС Glusco. Загалом в управління компанії передають заарештовані корпоративні права 34 підприємств, а також нерухоме майно у вигляді АЗК, земельних ділянок.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС із 537 станцій, з яких діють 456. Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року "Укрнафта" випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. 5 листопада 2022 року Ставка верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передання державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою нині управляє Міноборони.

Теги: #укрнафта #арма #glusco

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