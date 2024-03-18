McDonald's в Україні збільшив виручку за підсумками 2023 р. майже вчетверо

ПІІ "Макдональдз Юкрейн Лтд", що розвиває в Україні мережу ресторанів швидкого обслуговування McDonald's, за підсумками 2023 року збільшило виручку в 3,9 раза порівняно з попереднім роком, до 12,9 млрд грн, випливає з даних Opendatabot.

Згідно з фінансовими результатами за 2023 рік, чистий прибуток підприємства становить 1,29 млрд грн проти збитку в 2 млрд грн у 2022 році.

Вартість активів "Макдональдз Юкрейн Лтд" становить 5,54 млрд грн, сума зобов'язань збільшилася у 2,3 раза - до 829,7 млн грн.

Кількість співробітників компанії у 2023 році зросла на 7% - до 9614 осіб.

Перший заклад мережі McDonald's в Україні було відкрито 24 травня 1997 року в Києві.

Як повідомлялося, McDonald's 20 вересня 2022 року розпочав поетапне відкриття ресторанів в Україні. До 24 лютого того ж року мережа налічувала 109 ресторанів у 24 містах країни. Станом на початок березня 2024 року працює 101 ресторан.