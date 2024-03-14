НБУ очікує рішення МВФ про 4-й транш EFF за тиждень і загалом $10 млрд зовнішнього фінансування в березні-квітні

Національний банк України заявляє про позитивні зрушення в питанні міжнародного фінансування останнім часом, припускаючи отримання його Україною в березні-квітні в обсязі понад $10 млрд, зокрема й завдяки позитивному рішенню ради директором МВФ про виділення 4-го траншу до $900 млн за програмою EFF через тиждень.

"Україна також досягла угоди на рівні персоналу щодо третього перегляду програми з Міжнародним валютним фондом і очікує рішення ради директорів Фонду за тиждень", - ідеться в пресрелізі НБУ в четвер.

"У березні-квітні Україна може отримати понад $10 млрд. Активізація надходжень зовнішньої допомоги найближчим часом надасть змогу суттєво наростити обсяг міжнародних резервів", - додав Нацбанк.

Він нагадав, що наприкінці лютого Рада Європейського Союзу схвалила започаткування інструменту Ukraine Facility загальним обсягом EUR50 млрд, і в його рамках уже в березні Україна має отримати перехідне фінансування в розмірі EUR4,5 млрд, а у квітні - ще EUR1,5 млрд.

Як повідомлялося, через різке скорочення зовнішнього фінансування міжнародні резерви України в січні впали на 4,9%, або на $1,98 млрд грн, а в лютому - ще на 3,8%, або на $1,47 млрд, до $37,05 млрд.

Нацбанк у січні знизив прогноз міжнародних резервів України на кінець 2024 року до $40,4 млрд із $44,7 млрд.