ЄБРР надає $25 млн кредит на торговельне фінансування ПриватБанку

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) відкриває кредитну лінію торговельного фінансування розміром $25 млн для державного ПриватБанку (Київ), що посприяє подальшому розвитку напряму торговельного фінансування в банку та експорту української продовольчої продукції, повідомляє пресслужба фінустанови в четвер.

"Ця нова угода дозволяє нам видавати підтверджені акредитиви з постімпортним фінансуванням, що, своєю чергою, дає можливість нашим клієнтам збільшити період відстрочення платежу за зовнішньоекономічними контрактами. Ми впевнені, що від цієї угоди між ЄБРР і ПриватБанком виграють усі групи клієнтів, які імпортують товари (...)", - наведено в релізі слова голови правління ПриватБанку Герхарда Бьоша.

Зазначено, що з підписанням цієї угоди Приват приєднався до одинадцяти інших українських банків, з якими ЄБРР уже співпрацює за Програмою сприяння розвитку торгівлі (ПСРТ). З початку війни в рамках цієї програми було підтримано 355 торговельних транзакцій з найважливішими для української економіки товарами на загальну суму EUR972 млн.

Перший віцепрезидент ЄБРР Юрген Рігтерінк під час підписання угоди вказав на потенціал ПриватБанку знайти власну нішу у сфері торговельного фінансування з огляду на його широку мережу по всій Україні та активну роботу із сільськогосподарськими виробниками.

"Співпраця з ЄБРР також допоможе ПриватБанку в підвищенні стандартів діяльності, а отже, покращенні перспектив його приватизації в майбутньому", - додав він.