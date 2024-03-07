Moody's підтвердило рейтинги семи українських банків на рівні "Caa3" і поліпшило їхній прогноз до "стабільного"

Міжнародне рейтингове агентство Moody's підтвердило довгострокові та короткострокові рейтинги депозитів ПриватБанку, Ощадбанку, Укрексімбанку, Райффайзен Банку, Таскомбанку, банків "Восток" і "Південний" у гривні та іноземній валюті на рівні "Caa3/NP" і покращило прогноз за довгостроковими депозитними рейтингами з негативного на стабільний.

"Підтвердження довгострокових рейтингів ... банків і зміна прогнозу щодо них на "стабільний" з "негативного" відображає стійкість їхніх фінансових показників, незважаючи на вкрай складне операційне середовище в Україні", - зазначило Moody's у публікації на своєму сайті.

Агентство зазначило, що протягом 2023 року українська економіка продемонструвала стійкість до воєнних дій, а банкам вдалося стабілізувати якість активів, підвищити рентабельність і накопичити достатній запас капіталу та ліквідності, щоб протистояти несподіваним потрясінням.

Moody's також підтвердило "Caa3" довгострокові рейтинги ризику контрагента (CRR) семи банків та їхні "Caa3(cr)" оцінки довгострокового ризику контрагента (CR), а також рейтинги "Caa3" пріоритетного незабезпеченого боргу в іноземній валюті (єврооблігацій) для Ощадбанку та Укрексімбанку, також покращивши їхній прогноз із "негативного" на "стабільний".

Крім того, підтверджено базову оцінку кредитоспроможності (BCAs) семи банків: для шести банків - на рівні "са" і для "Райффайзену" - "сaa3".

Зазначається, що короткострокові CRR та оцінки CR підтверджено на рівні відповідно NP та NP(cr).

Водночас Moody's підвищило рейтинги за національною шкалою: довгострокові рейтинги банківських депозитів і CRR Ощадбанку, ТАСкомбанку, банку "Південний" і банку "Восток" - до "Caa2.ua" з "Caa3.ua", а "Райффайзену" - до "Caa1.ua" з "Caa2.ua".

"Підвищення рейтингів за національною шкалою відображає продемонстровану стійкість до складного операційного середовища, що дає змогу банкам посідати міцніші позиції в діапазонах рейтингів за національною шкалою, що відповідають рейтингам за глобальною шкалою", - пояснюється в релізі агентства.

Рейтингові показники відображають очікування Moody's щодо того, що банківська система буде працездатною в наступний рік-півтора. Агентство припускає, що в разі потреби банки отримають підтримку ліквідності від Національного банку України (НБУ).

"Хоча високі ризики платоспроможності були відображені в BCA банків на рівні "са", відображаючи високу кореляцію кредитоспроможності банків із кредитоспроможністю уряду країни, що обмежує їхні BCA на тому самому рівні, що й суверенний рейтинг, ризики для вкладників і старших кредиторів певною мірою компенсуються достатньою ліквідністю банків", - ідеться в пресрелізі Moody's.

"У результаті очікується, що збитки за депозитними та борговими зобов'язаннями банків відповідатимуть рівню рейтингу Caa3, що на один щабель вище, ніж їхній BCA "ca", - додало агентство.

Щодо якості активів банків, то, за оцінками Moody's, у найбільшого за активами в країні ПриватБанку вона залишалася стабільною протягом 2023 року. Однак частка проблемних кредитів залишається високою - 60%, при цьому більшу частину з них становлять старі позики, які повністю покриті резервами на можливі втрати.

"ПриватБанк продовжує демонструвати високу прибутковість, що відображається у високому показнику рентабельності активів на рівні 5,5% у 2023 році. Високий рівень рентабельності банку до створення резервів залишатиметься достатнім для покриття кредитних збитків, захищаючи капітал від погіршення", - йдеться в релізі агентства.

За даними Moody's, рівні достатності регулятивного (Н2) і основного (Н3) капіталу Привату станом на 1 лютого були на високому рівні - відповідно 22% і 11% за мінімальних нормативів 10% і 7% відповідно.

"Профілі ліквідності та фондування Приватбанку вигідно відрізняються низькою залежністю від ринкового фондування і високим рівнем ліквідних активів", - вважають аналітики компанії.

Зазначається, що в Ощадбанку частка проблемних кредитів за підсумками минулого року становила близько 34% портфеля. Moody's оцінює рентабельність активів Ощадбанку 2023 року на рівні 1,4%, водночас нормативи достатності Н2 і Н3 станом на 1 лютого становили 14% і 9%.

Частка проблемних кредитів державного Укрексімбанку по завершенні 2023 року становила 45%. Рентабельність активів фінустанови була на рівні 2%, проте аналітики Moody's нагадали, що нормативи достатності капіталу банку були нижчими за встановлені регулятором мінімуми на кінець минулого року.

"Moody's очікує, що банк ... відновить свою капіталізацію до жовтня 2024 року", - зазначено в релізі агентства.

Зазначається, що банк "Восток" стабілізував якість своїх активів після погіршення в першому півріччі 2022 року. За інформацією Moody's, частка проблемних кредитів у портфелі на кінець 2023 року перебувала на рівні 9%. Зазначається, що рентабельність активів банку становила 1,3%, а Н2 і Н3 станом на 1 лютого - 19% і 13% відповідно.

Згідно з релізом, Райффайзен Банк продемонстрував стабільну якість активів у 2023 році з часткою проблемних кредитів близько 15% портфеля, тоді як рентабельність активів загалом становила 2,5%. За даними Moody's, його Н2 і Н3 станом на 1 лютого - 24% і 17% відповідно.

У свою чергу частка проблемних кредитів банку "Південний" у грудні 2023 року була на рівні 9%. "Зниження вартості ризиків і висока рентабельність сприяли прибутковості: дохідність активів зросла до більш ніж 2% за перші дев'ять місяців 2023 року порівняно з 1% у 2022 році", - відповіли аналітики агентства.

Moody's також зафіксувало поліпшення якості активів ТАСкомбанку: частка проблемних кредитів у його портфелі за пів року 2023 року знизилася на 6 відсоткових пунктів (п.п.) - до 19%. Рентабельність активів банку в третьому кварталі минулого року сягнула 1%, тоді як наприкінці 2022 року вона була на рівні 0,1%.

Агентство повідомляє, що ТАСкомбанк підтримував великий запас ліквідності: на частку високоліквідних активів припадало близько 50% від усього портфеля в третьому кварталі минулого року, що забезпечує буфер проти потенційного відтоку капіталу.

Ощад, Укрексім, "Райффайзен" і банк "Восток" показали ще більший запас ліквідності, який перевищував 60% від сукупних активів на кінець 2023 року, водночас для банку "Південний" така частка ліквідності актуальна станом на третій квартал 2023 року.

"У довгостроковій перспективі депозитні рейтинги банків і BCA можуть бути підвищені, якщо буде підвищено суверенний рейтинг. Рейтинги можуть бути знижені в разі подальшого погіршення операційного середовища банків, що може призвести до збільшення ризику неплатоспроможності та більш високих втрат кредиторів, ніж передбачає рейтинг "Caa3", - резюмували аналітики Moody's.