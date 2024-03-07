Зростає споживання е/е через похолодання, одна з АЕС повернулася до планової потужності – "Укренерго"

В Україні другу добу поспіль триває зростання споживання електроенергії в умовах похолодання та хмарності.

"Сьогодні, 7 березня, станом на 9:30 споживання збільшилось на 4,5% порівняно з тим самим часом учора", – повідомила НЕК "Укренерго" у четвер.

Зазначено, що 6 березня добовий максимум споживання електроенергії зафіксовано близько 19:00, він на 3,6% перевищив відповідний показник 5 березня.

"Причини – похолодання на 2,2 °C і збільшення споживання з мережі власниками дахових СЕС, які зменшили виробництво через щільну хмарність", – зазначив український системний оператор.

Водночас дефіцит в енергосистемі країни не прогнозується.

За інформацією НЕК, повернулася на плановий рівень потужності одна з атомних електростанцій, що працювала з обмеженням через ремонт повітряної лінії 330 кВ. Продовжують нарощувати обсяги виробництва гідроелектростанції через водопілля.

"Вночі збільшували виробництво вітрові електростанції. Зараз їхня потужність знижується, також хмарна погода заважає роботі сонячних електростанцій", - доповнили в НЕК.

За даними оператора, 7 березня експорт е/е здійснюється протягом доби до Словаччини, Угорщини, Польщі, Румунії та Молдови загальним обсягом 12 655 МВт-год з максимальною потужністю в окремі години до 703 МВт.

Імпорт е/е здійснюється у вечірні години зі Словаччини, Угорщини та Румунії загальним обсягом 221 МВт-год з максимальною потужністю в окремі години до 154 МВт.

Як повідомили в "Укренерго", повернулася в роботу повітряна лінія 330 кВ, що виводилась у ремонт через пошкодження внаслідок ракетних обстрілів з боку росіян.

У Хмельницькій області відновлено енергопостачання всіх споживачів, що були знеструмлені 6 березня через атаку російських дронів.

Загалом через бойові дії та з інших причин на ранок четверга в Україні без світла залишаються 359 населених пунктів. Є нові пошкодження у мережах обленерго Донецької, Сумської та Херсонської областей. У Харківській області під час нічних обстрілів пошкоджено будівлю представництва районних електромереж. Обійшлося без постраждалих.