Економіка

13:53 06.03.2024

Дефіциту електроенергії влітку не очікується - "Укренерго"

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Дефіциту електроенергії влітку не очікується - "Укренерго"

Влітку 2024 року в період проведення ремонтної кампанії на АЕС дефіцит електроенергії не очікується, повідомив директор із управління ОЕС України - головний диспетчер НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко.

"Що стосується літнього періоду, то якщо ми працюватимемо згідно з тими планами, які в нас є, маю на увазі планові ремонти генерувального обладнання на атомних електростанціях, насамперед, то дефіцит електроенергії в нас не планується", - сказав Зайченко під час "Energy Security Talks. Чергова "військова" зима позаду. Стан енергосистеми", організованому DIXI Group у середу.

Водночас він не виключив, що війна може внести свої негативні корективи в плани енергетиків, зокрема в літній період.

"Поки що дефіцитні режими у нас не передбачаються", - констатував головний диспетчер.

Наразі об'єднана енергосистема (ОЕС) України працює в умовах нарощування виробництва електроенергії на ГЕС і СЕС і збільшення експорту в європейські країни.

Теги: #прогноз #літо #енергосистема

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