Економіка

19:24 03.03.2024

Глава МЗС Молдови наголошує на важливості надходження зерна з України для гарантування продовольчої безпеки

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Глава МЗС Молдови наголошує на важливості надходження зерна з України для гарантування продовольчої безпеки

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой наголосив на важливості надходження зерна з України для гарантування продовольчої безпеки у світі.

Під час виступу на панельній дискусії в рамках дипломатичного форуму в Анталії, Попшой знову підтвердив солідарність з українцями і готовність надавати постійну підтримку Україні. Він зазначив, що Молдова є важливою країною, яка забезпечує постачання продовольства з України.

"Я також хотів би подякувати тут Туреччині, яка створила ідеальний коридор для безпечного відкриття українського зерна світові", - сказав він, нагадавши, що РФ вийшла із "зернової угоди", у зв'язку з чим Україна створила альтернативні маршрути транспортування зернових.

Попшой заявив, що продовольча безпека є одним із пріоритетних питань, зазначив, що міжнародній спільноті необхідно продовжувати надавати підтримку Україні.

 

 

Теги: #зерно #молдова

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