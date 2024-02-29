В Україні стартувала посівна-2024: у 4 областях зерновими засіяно 22,3 тис. га

Україна станом на 29 лютого засіяла ярими зерновими та зернобобовими культурами 22,3 тис. га в чотирьох областях, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики і продовольства в четвер.

Згідно з повідомленням, весняну посівну розпочали аграрії Вінницької, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей. Вони вже посіяли пшеницю на 0,8 тис. га, ячмінь - 11,4 тис. га, горох - 10,2 тис. га.

В Одеській області ячмінь уже засіяно на 7,8 тис. га і горох на 7,1 тис. га; у Миколаївській - 3,5 тис. га ячменю і 2,4 тис. га гороху; на Вінничині - пшеницею і горохом засіяно по 0,8 тис. га та 0,5 тис. га відповідно; у Херсонській - 0,05 тис. га ячменем і 0,15 тис. га горохом.

Мінагрополітики за результатами проведеного в Державному аграрному реєстрі опитування підготовки сільгоспвиробників до посівної кампанії ярих культур під урожай-2024 повідомило, що 70% респондентів планують збільшити площі під соєю в середньому на 21% порівняно з 2023 роком.

Опитування також показало, що під час весняної посівної пріоритетними в українських аграріїв залишаться зернобобові, посівні площі під якими збільшаться на 11%, та ярий ячмінь - на 7%. Очікується, що посівні площі під ярий ріпак збільшаться на 24%, цукровий буряк - на 17%, а під кукурудзу скоротяться на 9%. Потенційно можуть скоротитися площі під соняшником.

Загалом 2024 року посівні площі під ярими культурами можуть скоротитися на 0,5 млн га або на 3,7% порівняно з минулим сезоном, прогнозують у Мінагрополітики.