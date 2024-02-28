Економіка

15:26 28.02.2024

Промисловість у січні збільшила споживання е/е на 27% - Міненерго

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Промисловість у січні збільшила споживання е/е на 27% - Міненерго

Завдяки стабільній роботі енергосистеми промисловість у січні цього року збільшила споживання електроенергії більш ніж на 27% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

"Цієї зими українська промисловість споживає відчутно більше електроенергії, ніж минулої. Зокрема, у січні підприємства спожили на 27,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року (2,4 млрд кВт-год проти 1,9 млрд кВт-год) і на 82 млн кВт-год більше, ніж за попередній зимовий місяць", - повідомило Міністерство енергетики України 28 лютого.

Зросло також споживання електроенергії населенням. У січні 2024 року побутові споживачі використали на 13,5% більше електроенергії, ніж за аналогічний період 2023 року та на 101 млн кВт більше, ніж у грудні 2023 року.

"Уже рік як українці живуть без графіків погодинних відключень. Цю зиму, зокрема, ми завершуємо стабільно: зі світлом і теплом, попри всі негативні прогнози. Нам вдалося досягти таких показників завдяки посиленню ППО та масштабній ремонтній кампанії в енергетиці, яка триватиме й надалі", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

У Міненерго також поінформували, що в січні 2024 року в Україні зберігаються тенденції до збільшення вироблення електроенергії атомною та гідрогенерацією.

Як повідомлялося, обсяги споживання е/е промисловістю в грудні 2023 року зросли на 37,6%: 2,34 млрд кВт-год проти 1,69 млрд кВт-год у грудні 2022 року. 

Теги: #електроенергія #промисловість #споживання

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