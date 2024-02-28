Економічні збитки від стихійних лих у світі щорічно становлять понад $200 млрд - Swiss Re

Глобальні економічні збитки від стихійних лих щорічно становлять понад $200 млрд, йдеться в огляді Swiss Re Institute.

Експерти аналітичного підрозділу швейцарської перестрахувальної компанії проаналізували наслідки чотирьох видів стихійних лих - повеней, тропічних циклонів, снігових бур і конвективних штормів - у 36 країнах світу. Як зазначають у Swiss Re Institute, на частку цих явищ у наш час припадає основна частина економічного збитку від стихійних лих.

Сума щорічного збитку в $200 млрд - це лише нижня оцінка, оскільки враховуються не всі стихійні лиха. Крім того, аналіз Swiss Re охоплює лише матеріальні втрати.

"Оскільки зміни клімату провокують посилення інтенсивності природних явищ, потенційний збиток, імовірно, зростатиме", - зазначають аналітики.

Ризики зростання збитків від стихійних лих найбільш високі на Філіппінах і в США, йдеться в огляді. На Філіппінах щорічні втрати можуть сягати $12 млрд, у США - $97 млрд.

До високих фінансових ризиків також схильні країни із недостатнім страховим покриттям, як-от Таїланд, Китай, Індія та Філіппіни.

Першим кроком до зниження економічного збитку є вжиття заходів, які дали б змогу пом'якшити потенційні наслідки стихійних лих, зокрема дотримання будівельних норм, посилення захисту від повеней і перешкоджання заселенню територій, що схильні до стихійних лих, ідеться в огляді.