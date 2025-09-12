"Метінвест" завершив I півріччя зі збитком $58 млн, EBITDA знизилось на 49%

Metinvest B.V. (Нідерланди), материнська компанія гірничо-металургійної групи "Метінвест", завершила січень-червень поточного року з чистим збитком $58 млн, тоді як у аналогічному періоді минулого року отримала чистий прибуток $179 млн.

Згідно зі звітом Metinvest B.V. за I півріччя поточного року у п'ятницю, виручка за означений період зменшилась на 13%, до $3,555 млрд.

Компанія за звітний період знизила операційний прибуток на 51%, до $186 млн.

У першому півріччі 2025 року скоригований показник EBITDA знизився на 49% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до $339 млн. При цьому EBITDA сегмента гірничодобувної промисловості знизився на 69%, до $169 млн, тоді як EBITDA сегмента металургії зріс на 22%, до $213 млн.

Корпоративні накладні витрати у I півріччі 2025 року склали $47 млн ($38 млн у I півріччі 2024 року), тоді як елімінації склали $4 млн у звітному періоді (порівняно з від’ємними $14 млн у I півріччі 2024 року).

В результаті, внесок сегмента гірничодобувної промисловості в показник EBITDA групи (до коригування на корпоративні накладні витрати та виключення) знизився до 44% (76% у першому півріччі 2024 року), а внесок сегмента металургійної промисловості зріс до 56% (24% у першому півріччі 2024 року).

Зниження показника EBITDA групи було зумовлене головним чином призупиненням діяльності на "Покровськвугіллі", зниженням цін продажу на весь асортимент продукції і зниженням обсягів продажів, включаючи зменшення продажів залізорудного концентрату, готової сталевої продукції власного виробництва та заготовок.

Ці фактори були частково компенсовані збільшенням обсягів перепродажу, зменшенням транспортних витрат, головним чином через зменшення обсягів відвантаження (що призвело до зменшення витрат на вантажні перевезення та залізничні перевезення), а також тарифів. Також заходами з підвищення операційної ефективності, включаючи ініціативи з енергозбереження та ефективніше використання сировини (зокрема, коксу), зниженням витрат на сировину, головним чином завдяки зниженню цін на сляби, вугілля та кокс, покращенням результатів спільних підприємств і зменшенням інших витрат, включаючи позитивний вплив девальвації гривні відносно долара США.

У першому півріччі 2025 року група отримала рентабельність EBITDA у розмірі 10% (на 6 п.п. менше, ніж у I півріччі-2024). Рентабельність EBITDA сегмента гірничодобувної промисловості становила 12% (на 17 п.п. менше), тоді як рентабельність EBITDA сегмента металургії становила 9% (на 2 п.п. більше).

У першому півріччі 2025 року фінансові доходи "Метінвесту" зменшилися на 65% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, до $14 млн, головним чином через зменшення прибутку від погашення облігацій, викуплених протягом звітного періоду. У відсотках від консолідованих доходів фінансові доходи становили менше 1% (1% роком раніше).

У звітному періоді фінансові витрати знизилися на 19% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, до $131 млн. Це головним чином відображає менший вплив збитків від курсової різниці від фінансової діяльності (зменшення впливу на $23 млн у порівнянні з аналогічним періодом минулого року). У відсотках від консолідованих доходів фінансові витрати залишилися незмінними на рівні 4%.

У першому півріччі 2025 року частка "Метінвесту" в чистому результаті його асоційованих компаній та спільних підприємств становила від’ємні $19 млн порівняно з прибутковими $28 млн у першому півріччі 2024 року. Зниження відбулося головним чином через збільшення негрошових витрат, зафіксованих спільним гірничодобувним підприємством.

Генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков у своєму коментарі відзначив, що це було ще одне складне півріччя для групи.

"Цей період став для нас серйозним випробуванням, оскільки ми почали працювати без українського коксівного вугілля. Коригування процесів закупівель для виробництва сталі вимагало від наших команд значного часу, енергії та відданості. Незважаючи на всі труднощі, ми досягли успіху, хоча шлях був складним. Актив групи з виробництва коксівного вугілля в США, United Coal, відіграв у цьому відношенні вирішальну роль. Наші американські колеги відновили поставки вугілля до України, як і до вторгнення", - констатував СЕО

Виім він зауважив, що United Coal вже деякий час не виконує своїх операційних та фінансових завдань.

"З огляду на поточну ситуацію, ми прийняли рішення продати цей актив. Ми забезпечимо інформування всіх відповідних зацікавлених сторін протягом усього процесу", - повідомив Риженков.

За його словами, додатковий тиск виник через спадний ринковий цикл. Тому вкрай важливо зосередитися на ефективності, особливо враховуючи, що бізнес-модель зазнала чергового удару від Росії. Постійні зусилля всієї групи щодо ретельного вивчення кожної дії в цьому динамічному середовищі принесли близько 15% прибутковості у звітному періоді: "Це чіткий доказ того, що ми не можемо дозволити собі зупинитися, чи то на висококонкурентному ринку, чи то під час воєнного часу".

"Протягом тривалого періоду нам довелося призупинити більшість стратегічних інвестицій. Однак ми визнаємо, що прогрес неможливий без них. У 2025 році ми оцінили наші потенційні траєкторії розвитку. Серед інших результатів, це підтвердило кроки з модернізації нашого флагманського залізорудного активу, Північного ГЗК, починаючи з ініціативи з згущення відходів. Це також зміцнило нашу віру в зелений сталеливарний завод в Італії, який ми спільно досліджуємо з нашим партнером Danieli", - відзначив топ-менеджер.

При цьому він нагадав, що в червні 2025 року "Метінвест" повністю погасив облігації 2025 року - це був наш другий такий платіж з початку війни. Загалом компанія погасила близько $670 млн боргу з початку 2022 року. Хоча група здійснила ці виплати, незважаючи на суттєвий вплив повномасштабної війни на бізнес, резерви витривалості зменшуються.

"З огляду на несприятливу операційну ситуацію та вплив російської агресії на "Метінвест", ми зараз ретельно розглядаємо наші наступні кроки щодо майбутніх термінів погашення решти серій облігацій", - повідомив Риженков.

Як повідомлялося, консолідований чистий збиток Metinvest у 2024 році збільшився у шість разів порівняно з 2023 роком - до $1,152 млрд з $194 млн, виручка незначно зросла – до $8,050 млрд з $7,397 млрд, а показник EBITDA збільшився на 11,1% - до $957 млн з $861 млн. При цьому виручка металургійного сектору становила $4,824 млрд (у 2023-му - $4,846 млрд), гірничодобувного сегмента - $3,226 млрд ($2,551 млрд).

Скоригована EBITDA металургійного дивізіону групи зафіксована на рівні $289 млн ($159 млн), гірничодобувного сегмента - $768 млн ($770 млн). Операційний збиток "Метінвесту" за підсумками 2024 року становив $938 млн проти $445 млн операційного прибутку у 2023 році. Крім того, вільні грошові кошти та еквіваленти незначно зросли - до $657 млн з $646 млн на кінець 2023 року.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні - в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європейського Союзу, Великій Британії та США. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".