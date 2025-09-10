Попри збитки завдані ударами РФ польський бізнес продовжує присутність в Україні – МЗС Польщі

Польські інвестори хочуть продовжувати бізнес в Україні попри збитки від ударів РФ, повідомила заступниця держсекретаря МЗС Польщі Генрика Мосціцька-Дендис на платформі X, у вівторок.

"Російські дрони вдарили у липні ц.р. у фабрику Групи Barlinek (деревообробна компанія – ІФ-У) у Вінниці. Директор підприємства запевнив мене сьогодні, що попри збитки Barlinek хоче продовжувати свою присутність в Україні. Польські інвестори активно підтримують розвиток України і будують економічне партнерство PL-UA", - написала Мосціцька-Дендис на платформі X.

Як повідомлялося 16 липня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив, що внаслідок російської дронової атаки пошкоджено завод польської групи Barlinek у Вінниці, з приводу чого МЗС Польщі заявило послу РФ про порушення Росією міжнародного права.

Джерело: https://x.com/moscicka_dendys/status/1965438848210714828