Інтерфакс-Україна
Події
01:16 10.09.2025

Попри збитки завдані ударами РФ польський бізнес продовжує присутність в Україні – МЗС Польщі

1 хв читати

Польські інвестори хочуть продовжувати бізнес в Україні попри збитки від ударів РФ, повідомила заступниця держсекретаря МЗС Польщі Генрика Мосціцька-Дендис на платформі X, у вівторок.

"Російські дрони вдарили у липні ц.р. у фабрику Групи Barlinek (деревообробна компанія – ІФ-У) у Вінниці. Директор підприємства запевнив мене сьогодні, що попри збитки Barlinek хоче продовжувати свою присутність в Україні. Польські інвестори активно підтримують розвиток України і будують економічне партнерство PL-UA", - написала Мосціцька-Дендис на платформі X.

Як повідомлялося 16 липня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив, що внаслідок російської дронової атаки пошкоджено завод польської групи Barlinek у Вінниці, з приводу чого МЗС Польщі заявило послу РФ про порушення Росією міжнародного права.

Джерело: https://x.com/moscicka_dendys/status/1965438848210714828

Теги: #польща #війна #бізнес #збитки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:14 09.09.2025
Сили оборони відбили з початку доби 152 ворожі атаки - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 152 ворожі атаки - Генштаб

17:12 09.09.2025
В РФ бояться повернення додому учасників війни в Україні – ЗМІ

В РФ бояться повернення додому учасників війни в Україні – ЗМІ

13:09 09.09.2025
Система онлайн-моніторингу грального бізнесу у 1-й версії запрацює до кінця 2025р - 1-й віцепремʼєр

Система онлайн-моніторингу грального бізнесу у 1-й версії запрацює до кінця 2025р - 1-й віцепремʼєр

11:57 09.09.2025
Бізнес знову закликав відтермінувати мінімум на 10 місяців впровадження єАкцизу через неготовність системи

Бізнес знову закликав відтермінувати мінімум на 10 місяців впровадження єАкцизу через неготовність системи

11:53 09.09.2025
Збитки вагоноремонту у 2025р сягнуть 600 млн грн через падіння перевезень та профіцит вагонів – керівник напрямку УЗ

Збитки вагоноремонту у 2025р сягнуть 600 млн грн через падіння перевезень та профіцит вагонів – керівник напрямку УЗ

11:07 09.09.2025
МЗС України на заяви Навроцького: обговорення майбутнього членства України в НАТО та ЄС не є передчасним

МЗС України на заяви Навроцького: обговорення майбутнього членства України в НАТО та ЄС не є передчасним

09:31 09.09.2025
Навроцький: Україна у стані війни не може вступати до НАТО, питання членства у ЄС - передчасне

Навроцький: Україна у стані війни не може вступати до НАТО, питання членства у ЄС - передчасне

08:41 09.09.2025
Путін розпочав новий етап війни проти України ударом по урядовій будівлі Києва

Путін розпочав новий етап війни проти України ударом по урядовій будівлі Києва

03:47 09.09.2025
Сили оборони відбили з початку доби 158 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 158 ворожих атак - Генштаб

22:11 08.09.2025
Експосол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс очолила британську дипломатичну місію у Польщі

Експосол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс очолила британську дипломатичну місію у Польщі

ВАЖЛИВЕ

Латвія виділяє EUR5 млн на ініціативу PURL щодо закупівлі американської зброї для України

Eurocape Lviv планує побудувати ВЕС 100 МВт у Львівській області - директор

Велика Британія профінансує та виробить тисячі далекобійних дронів для України – міністр оборони

"Рамштайн" має дати конкретні результати щодо ППО і PURL - Зеленський

Шмигаль на "Рамштайні": Україні потрібні 10 систем Patriot та ракети до них, це терміново

ОСТАННЄ

Свириденко закликала посилити санкційний тиск, який вже коштував РФ $160 млрд

Макрон призначив новим прем'єр-міністром Франції Лекорню

Міністри оборони Британії, Франції, Німеччини, Італії та Польщі проведуть переговори у Лондоні у середу, Шмигаль також візьме участь

2 млрд фунтів стерлінгів військової підтримки для України забезпечено завдяки ініціативі IFU, очолюваній Британією

Канада до кінця року передасть Україні 50 бронетранспортерів ACSV

Білий дім: Трамп незадоволений ударом по Катару, але вважає, що це допоможе встановленню миру

Біженцями наразі лишаються 5,7 млн українців, переселенцями 3,8 млн, повернулися 4,1 млн – МОМ

Консультації щодо прав угорської національної меншини пройдуть у середу - Сибіга провів розмову з Сіярто

Ворог втратив з початку року 299 тис. військових

Україна передала Єврокомісії другий внесок у межах Пакета розширення ЄС 2025 року

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА