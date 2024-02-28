Економіка

12:23 28.02.2024

В Україні в середу без світла переважно через бойові дії залишилися 372 населених пункти - "Укренерго" і Міненерго

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В Україні в середу без світла переважно через бойові дії залишилися 372 населених пункти - "Укренерго" і Міненерго

Через бойові дії та з інших причин уранці середи без світла в Україні залишаються 372 населені пункти (учора - 371), припинено газопостачання для низки споживачів у двох областях, повідомили НЕК "Укренерго" і Міністерство енергетики.

За інформацією НЕК у телеграм-каналі, внаслідок обстрілів виникли нові пошкодження в мережах обленерго та знеструмлення споживачів у Донецькій, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Херсонській областях.

Згідно з інформацією Міненерго в телеграм-каналі, через бойові дії в Херсонській області без світла майже 26 тис. споживачів у 45 населених пунктах, у Донецькій - 42,1 тис. споживачів у 76 населених пунктах, у Запорізькій - 4,5 тис. споживачів у 59 населених пунктах, у Сумській - 3 тис. споживачів у 64 населених пунктах, у Харківській - 16 тис. споживачів, у Чернігівській - 1,6 тис. споживачів у 25 населених пунктах.

Зазначається, що внаслідок нічних обстрілів РФ Запорізької області без світла залишилися понад 2 тис. родин у 15 населених пунктах, але більшість із них - 1,3 тис. - уже вдалося заживити. За добу нових обстрілів зазнали також 4 населені пункти в Харківській області, крім того, залишилися без світла 10 тис. споживачів у Донецькій області.

Водночас енергетики змогли вкотре відновити електропостачання 9,6 тис. споживачів у Херсоні, які були без світла внаслідок попередніх ворожих атак. Таким чином, в обласному центрі без електропостачання залишаються понад 3 тис. абонентів. Зокрема, у Харківській області енергетики відновили електропостачання 600 споживачам, на Донеччині - у 9 населених пунктах.

Також учора енергетики усунули технологічні порушення в електромережах і повернули світло 3,8 тис. споживачів у Запорізькій області. Водночас лінія 330 кВ, що живила ЗАЕС, залишається знеструмленою, вказує Міненерго.

Енергетикам також довелося повертати світло 16 тис. споживачів у Києві, які залишилися без нього через вимкнення підстанції 35 кВ унаслідок технологічних порушень, - абонентів під'єднали протягом години.

З технічних причин відключено 370 споживачів у Дніпропетровській області.

Щодо ситуації з газопостачанням, то, згідно з інформацією Міненерго, через витік газу на підземному газопроводі середнього тиску його припинено для 134 споживачів приватного сектору в Мукачевому Закарпатської області, здійснюються аварійно-відновлювальні роботи.

Через пошкодження розподільного газопроводу припинено подачу газу для 40 будинків у Самбірському районі Львівської області.

 

Теги: #енергетика #міненерго #укренерго

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