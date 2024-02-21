Економіка

14:39 21.02.2024

Конкурс із відбору сьомого члена наглядової ради "Укренерго" оголосять найближчими тижнями - Соболев

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Конкурс із відбору сьомого члена наглядової ради "Укренерго" оголосять найближчими тижнями - Соболев

Конкурс з відбору останнього, сьомого, члена наглядової ради НЕК "Укренерго" може бути оголошено найближчими тижнями, повідомив заступник міністра економіки Олексій Соболев в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Готуємо з Міненерго, "Укренерго" і з компанією-рекрутом документи на оголошення конкурсу. Я сподіваюся, завершимо найближчими тижнями, тобто вже наприкінці лютого. Далі проєкт піде на номінаційний комітет, може, він внесе якісь правки, й оголосимо конкурс. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб це відбулося якомога швидше", - сказав Соболев.

Він додав, що Мінекономіки, яке відповідає за формування наглядових рад у державних компаніях, робить усе, щоб це відбувалося швидко і прозоро.

"Ми зацікавлені, щоб усіх членів наглядових рад знайшли якнайшвидше, але водночас - щоб процес їх формування був прозорий, а всі, хто хотів брати участь у конкурсі, могли це зробити. Щоб не було нарікань на прозорість", - зазначив Соболев.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів ухвалив рішення про конкурсний відбір члена наглядової ради "Укренерго" 13 листопада 2023 року після відставки Деяна Остоїча у квітні 2022 року.

У вересні 2023 року в ЗМІ було оприлюднено текст листа США органам влади України з переліком реформ, які має провести Київ, щоб надалі отримувати військову підтримку. В листі, зокрема, йшлося про необхідність у найближчі три місяцями доукомплектувати наглядові ради "Укренерго" й "Нафтогазу", що і було зроблено в НАК, коли його сьомим членом 30 грудня 2023 року було призначено першого заступника держсекретаря Кабміну Костянтина Мар'євича.

Теги: #соболев #мінекономіки

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