Економіка

10:41 21.02.2024

ЗАЕС через обстріли залишилася на одній лінії електропостачання - Міненерго

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ЗАЕС через обстріли залишилася на одній лінії електропостачання - Міненерго

Окупована російськими агресорами Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) залишилася на одній лінії електроживлення через знеструмлення високовольтної лінії електропередачі 330 кВ у Запорізькій області внаслідок бойових дій, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його щоденним оновленням у телеграм-каналі в середу, через обстріли російських агресорів також пошкоджені повітряні лінії в Чернігівській області, де одномоментно відключено майже 200 споживачів у двох населених пунктах.

Загалом в енергосистемі дефіциту немає, констатує Міненерго. За його даними, у резерві - сім блоків теплоелектростанцій, які будуть задіяні в разі потреби.

Водночас повідомляється, що у Львівській області під час огляду виявлено умисне пошкодження нафтопроводу "Укртранснафти" - до труби було приварено відвід.

Як повідомлялося, ЗАЕС за час окупації з 4 березня 2022 року вже неодноразово залишалася на одній лінії електроживлення (з чотирьох основних, доступних до війни) або повністю переходила на електрику від дизель-генераторів, коли відбувалося пошкодження останньої з ліній, зокрема резервної.

 

Теги: #міненерго #заес

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