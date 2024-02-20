Економіка

17:36 20.02.2024

НБУ у вівторок послабив офіційний курс гривні ще на 19 коп. до нового мінімуму

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НБУ у вівторок послабив офіційний курс гривні ще на 19 коп. до нового мінімуму

Національний банк України (НБУ) після зниження офіційного курсу гривні в понеділок одразу на 31 коп. опустив його у вівторок ще на 19 коп. до нового мінімального значення - 38,4756 грн/$1, свідчать дані на сайті регулятора.

Водночас під час торгів після полудня в системі Bloomberg курс спочатку пробив рівень 38,5 грн/$1, а ближче до кінця дня досяг 38,6 грн/$1.

Довідкове значення курсу нацвалюти, що встановлюється Нацбанком на 12:00, у вівторок також знизилося на 19 коп. - до 38,4662 грн/$1.

Таким чином, гривня з початку року ослабла на 1,3%, або на 49 коп. З моменту ж переходу Нацбанку 3 жовтня 2023 року до режиму керованої гнучкості офіційний курс гривні знизився на 5,2%, або на 1 грн 91 коп.

На готівковому ринку у вівторок курс нацвалюти опустився на 27 коп. до попереднього дня - до 38,70 грн/$1.

Як повідомлялося, чистий продаж доларів НБУ в сьомий тиждень 2024 року зріс до $322,3 млн із $200,4 млн тижнем раніше.

За підсумками січня чистий продаж НБУ знизився до $2,53 млрд із $3,55 млрд у грудні, $2,45 млрд у листопаді та $3,34 млрд у жовтні. Однак через падіння зовнішньої підтримки з $5 млрд у грудні до $0,4 млрд у січні міжнародні резерви України за минулий місяць скоротилися на 4,9%, або на $1,98 млрд грн, - до $38,525 млрд.

Теги: #нбу #гривня #курс

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