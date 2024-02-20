Економіка

14:36 20.02.2024

На станції "Медика-Шегині" де протестувальники розсипали зерно, в очікуванні перевантаження стоять 40 вагонів із с/г продукцією - "УЗ"

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На станції "Медика-Шегині" де протестувальники розсипали зерно, в очікуванні перевантаження стоять 40 вагонів із с/г продукцією - "УЗ"

Польські фермери-страйкарі біля пункту пропуску "Медика - Шегині" відкрили люк двох українських вантажних вагонів, у яких було зерно, що прямувало до Німеччини транзитом через Польщу.

Повідомляється, що на станції в очікуванні перевантаження перебувають 40 українських вантажних вагонів із сільськогосподарською продукцією.

"Укрзалізниця" наголошує на неприпустимості втручання польських протестувальників у роботу залізниці", - ідеться в повідомленні.

"УЗ" поінформувала про несанкціоноване втручання в роботу залізниці "Польські залізниці" та посольство України в Польщі.

"Укрзалізниця" заявляє, що "чітко дотримується запровадженої у квітні 2023 року заборони на імпорт зернових вантажів до Республіки Польща і лише перевозить транзитом ці вантажі територією сусідньої країни. Усі вагони на кордоні перевіряють органи контролю Польщі, їх опломбують. Це унеможливлює потрапляння українського зерна на ринок Польщі".

Крім того, "УЗ" обурена діями польських протестувальників і закликає їх припинити акції, оскільки "це не сприяє вирішенню можливих проблем, а грає на руку країні-агресору".

Раніше повідомлялося, що польські фермери-протестувальники біля ПП "Медика - Шегині" у вівторок відкрили вантажний контейнер із с/г продукцією, вона висипалася на рейки.

Віцепрем'єр із відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, коментуючи цей інцидент, назвав його "черговою політичною провокацією, спрямованою на розділення народів".

Польські протестувальники вже блокували пасажирський поїзд №119 Київ-Хелм, а також вдавалися до спроб заблокувати два вантажні потяги.

 

Теги: #польща #укрзалізниця #вагони

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