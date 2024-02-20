Економіка

09:41 20.02.2024

Шмигаль за результатами візиту до Токіо: Японія має стати одним із лідерів економічного відновлення України

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Шмигаль за результатами візиту до Токіо: Японія має стати одним із лідерів економічного відновлення України

Японський бізнес зацікавлений в участі у відновленні України, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Японія має стати одним із лідерів економічного відновлення нашої країни. Ми побачили величезний інтерес із боку японського бізнесу в розгортанні нових проєктів", - написав Шмигаль у телеграм-каналі за результатами візиту до Японії.

Прем'єр подякував японському уряду, бізнесу та всім, хто був долучений до діалогу.

"Знаємо, що Японія завжди поруч, що японський народ вірить у нашу перемогу й допомагає її наблизити", - підсумував він.

Як повідомлялося, Україна та Японія під час конференції з економічного розвитку та відновлення в Токіо підписали 56 документів про поглиблення партнерства та залучення EUR1,25 млрд від Nippon Export and Investment Insurance (NEXI), $150 млн від Japan Bank for International Cooperation (JBIC), близько $20 млн від Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA), які будуть використані для відновлення України.

Україна та Японія підписали угоду про надання Україні гранту розміром $100 млн для Фази 3 Програми екстреного оновлення.

Група "Нафтогаз" підписала меморандуми з японськими Sumitomo Corporation і Komaihaltec щодо модернізації ТЕЦ і розвитку спільного проєкту в галузі вітрової енергії.

ПрАТ "Експортно-кредитне агентство" (ЕКА) України та Державне експортно-кредитне агентство Японії Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) уклали меморандум про взаєморозуміння та розвиток співпраці.

Україна та Японія домовилися про відкриття переговорів щодо оновлення угоди про сприяння та захист інвестицій.

 

Теги: #японія #відновлення #шмигаль

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