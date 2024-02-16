Економіка

15:44 16.02.2024

"Київтеплоенерго" підтвердило відповідність безпеки праці та охорони здоров'я міжнародному стандарту

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"Київтеплоенерго" підтвердило відповідність безпеки праці та охорони здоров'я міжнародному стандарту

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" (КТЕ) успішно пройшло другий наглядовий аудит і підтвердило чинність міжнародного сертифіката ISO 45001:2018 "Система менеджменту охорони здоров'я та гарантування безпеки праці" на підприємстві.

"Цей міжнародний сертифікат у 2022 році "Київтеплоенерго" отримало першим серед комунальних підприємств столиці", - повідомила компанія в п'ятницю.

Як зазначили в КТЕ, аудит засвідчив успішне виконання плану впровадження міжнародного стандарту ISO 45001:2018 на 2020-2023 роки та підтвердив, що система менеджменту охорони здоров'я та безпеки праці "Київтеплоенерго" відповідає міжнародно встановленим вимогам.

У структурних підрозділах підприємства стандартизовано процеси управління, встановлено критерії та контрольні точки організації роботи персоналу, розроблено карту ідентифікації небезпек та оцінки ризиків, визначено управління ними.

Для подальшого функціонування системи менеджменту понад 40 працівників "Київтеплоенерго" отримали сертифікати управління процесом ідентифікації небезпек та оцінки ризиків, а також сертифікати управління процесами аудиту.

"Безпека праці та здоров'я персоналу - один із пріоритетів роботи нашого підприємства. Особливо важливо це зараз - коли енергетика Києва перебуває під постійним прицілом ворога. Відповідність організації робочого процесу, безпеки та продуктивності праці вимогам міжнародного стандарту підтверджує ефективність нашої роботи в цьому напрямі", - зазначила заступниця директора з інвестиційної діяльності та перспективного розвитку "Київтеплоенерго" Юлія Орел.

Підприємство у 2023 році також отримало сертифікат відповідності вимогам міжнародного стандарту ISO 14001:2015 "Система екологічного управління".

"Це засвідчило відповідність екологічного менеджменту та стандартів підприємства міжнародним нормам, які є значно суворішими за українські", - доповнили в компанії.

"Київтеплоенерго" є найбільшим теплопостачальним підприємством в Україні та третім за величиною в Європі.

 

Теги: #сертифікація #київтеплоенерго #кте

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