Економіка

15:20 16.02.2024

Кабмін затвердив План дій уряду на 2024 рік - Шмигаль

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Кабмін затвердив План дій уряду на 2024 рік - Шмигаль

Кабінет Міністрів затвердив План дій уряду на 2024 рік, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"План дій уряду - це про те, як зробити Україну сильнішою, як посилити нашу армію, забезпечити стійкість економіки, наблизити перемогу й продовжити відновлення. Це також про відповідальність, адже кожен пункт має конкретних виконавців і терміни... Це наші євроінтеграційні плани, це доручення, які давав президент України, це зобов'язання перед міжнародними партнерами. Це зміна політик і модернізація нашої країни", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За словами прем'єра, План дій містить майже 450 завдань: законопроєкти, програми й постанови.

Пріоритетами є: обороноздатність держави; європейська інтеграція; відновлення зруйнованого; нова ветеранська політика; освіта; реформа соціальної сфери; стійкість економіки; розбудова ефективної цифрової держави; енергетична незалежність.

Серед інших пріоритетів: верховенство права й санкційна політика; регіональний розвиток і децентралізація; наука та інновації; консолідація українського суспільства; захист довкілля.

"За всіма пріоритетами ставимо амбітні цілі. Кожен міністр несе особисту відповідальність за їх виконання... Кожен пункт Плану дій уряду на 2024 рік - крок до того, як наблизити перемогу. Як сформувати сильну, успішну, європейську країну", - підсумував Шмигаль.

Теги: #кабмін #шмигаль

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