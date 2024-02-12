Роботу половини терміналів СПГ Франції обмежено через страйк

Постачання скрапленого природного газу з двох із чотирьох терміналів у Франції обмежено через страйк.

Як повідомляє спеціалізований оператор Elengy, акція охопила термінали Fos Cavaou і Fos Tonkin на півдні країни поблизу Марселя.

За даними Elengy, страйк охоплює газову добу (завершується вранці наступного дня) з 9 до 13 лютого.

Асоціація Gas Infrastructure Europe вже відобразила дані, що на терміналі Fos Tonkin 10 лютого постачання газу в газотранспортну систему було повністю зупинено. На Fos Cavaou скорочено до 13% виробничої потужності.

Франція є найбільшим у Європі імпортером СПГ. За даними асоціації Gas Infrastructure Europe, 2023 року республіка використала 30 млрд куб. м газу, отриманого з терміналів СПГ, тоді як увесь регіон спожив 131 млрд куб. м СПГ.

Рік тому співробітники терміналів СПГ і нафтопереробних заводів під час страйкових дій протестували проти пенсійної реформи.