Економіка

19:46 09.02.2024

"Укрнафта" оновлює обладнання під стандарти API

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"Укрнафта" оновлює обладнання під стандарти API

ПАТ "Укрнафта" у 2023 році успішно завершило 4635 закупівель для видобувних, технологічних та інших потреб на суму 6,24 млрд грн, а також уклало зовнішньоекономічні договори зі світовими лідерами у сфері нафтовидобутку.

"Це, по суті, без перебільшень, прорив для компанії. У 2023 році "Укрнафта" підписала меморандум з The American Petroleum Institute (API - ІФ-У) і взяла курс на міжнародні стандарти видобутку та сервісу і заміну застарілого російського, білоруського і радянського устаткування на найкращі сучасні технології", - повідомляють у пресрелізі компанії з посиланням на директора "Укрнафти" Сергія Корецького.

Наразі компанія має низку укладених договорів і рамкових угод зі світовими лідерами в сфері нафтовидобутку і нафтосервісу, зокрема, з американськими Baker Hughes GmbH - на закупівлю 343 установок електроцентробіжних насосів, і Weatherford Products GmbH - 478 штангових глибинних насосів.

Підписано також договори з китайською Laizhou City Rising Star Artificial Lift CO. LTD - на закупівлю запчастин до електроцентрових насосів, які вже працюють на свердловинах, з китайською Changfeng Wire and Cable - на придбання нафтозавантажувального кабелю та з німецькою Oil Dynamics GmbH - на закупівлю 200 установок електроцентрових насосів, першу партію яких із 50 одиниць уже доставлено на склад у Долині.

"Крім того, укладено рамкову угоду з ТОВ "Везерфорд Україна" на виконання робіт і послуг та поставку обладнання для геологорозвідки, буріння, розроблення, видобутку, інтенсифікації свердловин і родовищ", - зазначили в "Укрнафті". У рамках співпраці за цією угодою вже надано послуги з геофізичних досліджень і спуску обсадної колони на одній зі свердловин, а також очікується поставка двох дозувальних установок подачі рідких хімікатів.

Крім цього, підписано рамкову угоду із саудівською Alkhorayef Petroleum Company на закупівлю свердловинного обладнання, у межах якої погоджено перше замовлення на поставку 2024 року 50 установок електроцентробіжних насосів і супутнього обладнання.

"Поступово крок за кроком "Укрнафта" впровадить сучасні технології та остаточно перейде до концепції цифрової свердловини і цифрового родовища", - зазначили в компанії.

Як повідомлялося, "Укрнафта" 2023 року збільшила видобуток нафти з конденсатом на 3% (на 39,9 тис. тонн) порівняно з 2022 роком - до 1 млн 409,9 тис. тонн, газу - на 5,8% (на 60,4 млн куб. м), до 1 млрд 97,4 млн куб. м.

"Укрнафта" ставить стратегічною метою до 2027 року подвоїти видобуток нафти і природного газу до 3 млн тонн і 2 млрд куб. м відповідно.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, яка є оператором національної мережі АЗС з 537 станцій, з яких діють 456.

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. 5 листопада 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.

 

 

Теги: #укрнафта #обладнання #api

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