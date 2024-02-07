"Укрфінжитло" має намір з часом припинити роботу із вторинним ринком нерухомості

ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло") має намір поступово повністю залишити вторинний ринок нерухомості та сфокусуватися на первинному ринку, повідомив голова правління "Укрфінжитла" Євген Мецгер на конференції International Financial Club "Bankir" у середу.

"Ми фокусуватимемося на первинному ринку (...) і, можливо, навіть не можливо, давайте обіцятиму: ми закриємо зовсім вторинний ринок як такий, можливо, через рік", - сказав він.

Голова "Укрфінжитла" також вважає, що змін зазнає сам ландшафт забудовників та їхні підходи до будівельного процесу.

"Тому що є запит від суспільства - це такий, умовний, європейський white box: ми не хочемо бачити цеглу, бетон, дроти, що стирчать зі стіни. Ми хочемо бачити white box - це готова до житла квартира", - пояснив Мецгер.

Голова правління компанії зазначив, що 2024 року "Укрфінжитло" планує надати близько 12 тис. іпотечних кредитів на 20 млрд грн.

"Якщо нам вдасться домовитися, можливо, про якусь підтримку з нашим міжнародним товариством - ми збільшимо ці обсяги. Програма масштабується дуже легко (...)", - наголосив він.

Як повідомлялося, програма доступного іпотечного кредитування "єОселя" запрацювала в Україні з жовтня 2022 року. На пільгову іпотеку під 3% річних терміном до 20 років із початковим внеском від 20% вартості житла можуть претендувати військовослужбовці-контрактники ЗСУ, працівники сектору безпеки і оборони, медпрацівники, педагоги, наукові співробітники.

З 1 серпня 2023 року подати заявку на участь у програмі "єОселя" під 7% можуть ветерани війни, учасники бойових дій, внутрішньо переміщені особи (ВПО) та громадяни, які не мають власного житла, більшого за нормативну площу.

У цю програму інтегровані сім банків-партнерів - Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрексімбанк і Сенс банк. Подати заявку на участь у програмі можна в мобільному застосунку "Дія".

На 17 січня обсяг виданих кредитів за програмою "єОселя" сягнув 9,993 млрд грн, позики було видано для 6654 сімей. При цьому 29,4% квартир придбано у забудовників: 1840 у готових будинках і 111 у тих, що зводяться.