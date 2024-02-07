НБУ дозволив у 2024 р. одноразовий обмін російських і білоруських рублів

Національний банк України (НБУ), виконуючи норму закону (№3498-IX), що набув чинності 24 грудня минулого року, надав можливість безготівкового обміну російських і білоруських рублів, які перебувають на рахунках банків, позасанкційних клієнтів, йдеться на сайті регулятора в середу.

Згідно з постановою НБУ від 5 лютого 2024 року №17, яка вносить зміни до "військової" постанови від 24 лютого 2022 року №18 і набула чинності з 7 лютого цього року, такий одноразовий обмін можливий до кінця 2024 року.

Крім того, Нацбанк уточнив підстави для коректного завершення банками валютного нагляду за дотриманням резидентами встановлених НБУ граничних строків розрахунків за операціями імпорту гуманітарної допомоги, яка ввозиться в Україну, з 1 грудня 2023 року.

Як повідомлялося, Верховна Рада законом про вдосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг дозволила до кінця 2024 року одноразово продати російські та білоруські рублі в безготівковій формі з рахунків у банках-резидентах, які було заморожено з початком повномасштабної агресії, через неросійські та непідсанкційні банки.

За відповідну правку проголосували 242 народні депутати.