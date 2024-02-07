Світло знеструмленим через обстріл РФ споживачам у Києві розраховують повернути протягом трьох годин - Міненерго

У Києві внаслідок обстрілу росіян у середу від світла відключено 19,4 тис. абонентів у Дніпровському та Деснянському районах, а також заклади охорони здоров'я, повідомило Міністерство енергетики.

Як зазначається в його телеграм-каналі, причиною цього стало відключення ліній електропередачі та знеструмлення підстанції.

"Характер пошкоджень з’ясовується. Енергетики розраховують заживити споживачів упродовж трьох годин", - зазначило міністерство.

За його інформацією, у Харкові після ранкового ракетного обстрілу також пошкоджені електромережі, унаслідок чого знеструмлено майже 1 000 споживачів. Їх розраховують заживити протягом дня.

Через ранкові обстріли в Миколаєві відключено 220 побутових і шість юридичних споживачів. Їх планують живити до кінця дня після того, як це дасть змогу безпекова ситуація.