За півроку чорноморським логістичним коридором перевезли 20 млн тонн вантажів - Шмигаль

За півроку роботи українського морського логістичного коридору було перевезено майже 20 млн тонн вантажів, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

"Новим зерновим коридором уже пройшли понад 660 кораблів, які перевезли майже 20 млн тонн вантажів до 32 країн світу. 70% із цих вантажів - це аграрна продукція наших сільгоспвиробників. У січні ми вийшли на довоєнні обсяги експорту морем, а за загальним обсягом експорту вже наближаємося до показників, які мали до повномасштабного вторгнення", - розповів прем'єр-міністр.

За його даними, у січні в грошовому еквіваленті загальний український експорт становив $3,1 млрд, із них $1,9 млрд - це морський експорт.

"Це допомагає нам акумулювати внутрішні ресурси. Адже кожна гривня, що надходить до бюджету від експортної торгівлі, йде на оборону, на краще забезпечення військових, дрони і боєприпаси, інноваційні продукти ОПК і багато іншого", - наголосив Шмигаль.