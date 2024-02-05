Угорщина не зніме односторонньої заборони на імпорт українських агротоварів до запровадження загальноєвропейських обмежень

Угорщина не зніме односторонньої заборони на імпорт українських агротоварів доти, доки не буде введено обмежень на загальноєвропейському рівні, повідомив міністр сільського господарства Іштван Надь у програмі Vasárnapi Újság на радіо Кошута.

Згідно з повідомленням Міністерства сільського господарства Угорщини, Надь упевнений, що сільське господарство і продовольча самозабезпеченість Європи нині перебувають під загрозою, оскільки європейське сільське господарство ніколи не було настільки "просякнуте зеленими ідеологіями", а фермери водночас не отримують ринкового захисту для сільгосппродукції, що надходить із третіх країн, зокрема з України.

"Доки імпорт українського зерна не буде обмежений загальноєвропейським рішенням, угорський уряд продовжуватиме закривати кордони для українського зерна як одностороннє рішення, ухвалене під керівництвом країни", - заявив угорський міністр.

Він додав, що Угорщина не може допустити, щоб українське зерно й надалі пропускали до Євросоюзу в необмежених кількостях, оскільки "не можна ігнорувати інтереси східноєвропейських і прикордонних країн".

Хоча внаслідок французького та німецького лобі очікується виключення птиці, яєць і цукру зі списку продуктів, які можна ввозити без обмежень і безмитно до Європейського Союзу, Надь вважає "негідним" те, що країни Східної Європи залишаються наодинці із зерновою проблемою, яку "не можна замовчувати".

Міністр висловив задоволення, що Угорщина змогла знайти партнерів із закриття кордонів для українського зерна в рамках роботи Вишеградської четвірки (V4, політико-економічний союз Угорщини, Чехії, Румунії, Болгарії - ІФ-У).

"Співпраця V4, доповнена Румунією і Болгарією, наразі успішна", - констатував він.

При цьому Надь підтримав майбутню блокаду українського кордону в Захоні угорськими фермерами 9 лютого. Угорські фермери виступають проти продовження безмитної торгівлі українськими агротоварами в ЄС до 2025 року, якщо Європейський Союз не запропонує спільного вирішення проблем.

Надь також нагадав, що угорський уряд підтримував фермерів, підвищив національне співфінансування агросектору до 80%. "Це те, що притаманне альянсу між угорським урядом і фермерами, і це те, що я вважаю правильним для уряду на сьогодні", - резюмував міністр.

Джерело: https://kormany.hu/hirek/ami-most-nyugat-europaban-tortenik-az-europa-kijozanodasa-a-visszateres-a-normalitashoz