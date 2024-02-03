Економіка

12:07 03.02.2024

Нічна атака БпЛа по Дніпропетровській області призвела до пожежі на ПС "Укренерго" і відключення споживачів - Міненерго

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Нічна атака БпЛа по Дніпропетровській області призвела до пожежі на ПС "Укренерго" і відключення споживачів - Міненерго

Унаслідок чергової атаки БпЛА на енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області в ніч на 3 лютого сталася пожежа на одній із підстанцій НЕК "Укренерго", що призвело до вимкнення повітряних ліній електропередачі та споживачів, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його інформацією в телеграм-каналі, на ранок суботи без світла залишалися 7,5 тис. абонентів у м. Кривий Ріг. Критична інфраструктура живиться.

Також через обстріл були тимчасові порушення в роботі одного з об'єктів генерації електроенергії.

"Триває огляд та уточнення інформації щодо наслідків атаки. Енергетики працюють над відновленням електропостачання", - йдеться в повідомленні.

НЕК "Укренерго" повідомила, що через пошкодження енергетичного обладнання в м. Кривий Ріг та прилеглих районах введено графіки аварійних відключень.

"Детальнішу інформацію про енергопостачання саме вашого будинку або вулиці можна подивитися на сторінках місцевого обленерго "ДТЕК Дніпровські електромережі" або в особистому кабінеті споживача на сайті компанії", - зазначила НЕК.

Енергохолдинг ДТЕК зі свого боку повідомив про нічну атаку на його ТЕС, унаслідок якої серйозно пошкоджено її обладнання, розпочалася ліквідація наслідків обстрілів.

Там також повідомили про під'єднання до електрики критичної інфраструктури та частини сімей у Криворізькому районі після нічних обстрілів і зазначили, що енергетики продовжують працювати над відновленням енергопостачання.

 

Теги: #енергетика #міненерго

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