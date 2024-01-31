Економіка

14:17 31.01.2024

Україна вже зафіксувала 3,6 тис. злочинів російських окупантів проти довкілля і 2,2 трлн грн збитків від їхньої агресії - глава Мінприроди

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Україна вже зафіксувала 3,6 тис. злочинів російських окупантів проти довкілля і 2,2 трлн грн збитків від їхньої агресії - глава Мінприроди

Збитки, завдані навколишньому середовищу внаслідок російської агресії проти України, оцінюються вже в понад 2,2 трлн грн, а кількість злочинів проти природи сягнула 3,6 тис. випадків, повідомив міністр захисту довкілля і природних ресурсів Руслан Стрілець.

"Ми зафіксували 3,6 тис. злочинів проти довкілля. Сума збитків уже перевищує 2,2 трлн грн. Більше половини цих збитків - це забруднення повітря внаслідок військової агресії. Величезної шкоди завдано земельним і водним ресурсам",- сказав він на пресконференції в рамках другого міжнародного форуму United for nature. Agenda for Ukraine, організованого міністерством.

Водночас він зазначив, що понад 170 тис. кв. км української території потенційно заміновано, а відновлення довкілля можливе тільки після розмінування.

При цьому міністр зазначив, що сьогодні робиться все можливе для притягнення агресора РФ до відповідальності за скоєне.

"Ми впровадили Українську довкіллєву декларацію й очікуємо, що до неї долучиться якомога більше партнерів, щоб верифікувати всі ті рішення та інструменти, які ми застосовуватимемо для стягнення збитків. Це мінімізує на якийсь відсоток імовірність нових збройних агресій, тому що агресор знатиме, що завдавати шкоди навколишньому середовищу - це дуже дорого", - наголосив Стрілець.

Його колега, міністр довкілля Молдови Йорданка Родіка-Йорданов, зі свого боку, зазначила, що зміни якості повітря і води через російську агресію щодо України спостерігаються і в її країні.

"Можливо, будуть іще кумулятивні зміни. Це необхідно відстежувати далі. Але зараз ми також бачимо активну міграцію диких тварин, пов'язану з пожежами в лісах, шумом вибухів",- описала вона ситуацію.

Міністр довкілля, водного та лісового господарств Румунії Мірча Фекет акцентував, що екологічний вплив війни не обмежується кордонами однієї країни.

"Ми бачили в дельті Дунаю будівельні відходи, яких там не повинно бути. Ми побоювалися за якість води в Чорному морі після вибуху на Каховській ГЕС. Ми проводили дослідження і побачили, що цього разу вода виявилася безпечною. Але треба відстежувати постійно ці процеси. Тому що шкода від війни є, вона завдається всій Європі. І хтось має за це заплатити", - наголосив Фекет.

Теги: #війна #мінприроди #злочини

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