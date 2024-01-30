Шмигаль: Завершуємо другий місяць зими, маючи стабільну ситуацію в енергетиці

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що на сьогодні в жодному регіоні немає і не планується обмежень і відключень електроенергії.

"Цього року завершуємо другий місяць зими, маючи стабільну ситуацію в енергетиці. Минулого року ми жили в умовах постійних обмежень і відключень. Сьогодні в жодному регіоні такого немає, і не планується", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За його словами, уряд продовжує підтримувати українські сім'ї та зберігає пільговий тариф на електроенергію для населення.

"Він був і залишається 2 гривні 64 копійки за кВт/год. Загалом цієї зими уряд не планує зміни жодних тарифів для населення", - наголосив Шмигаль.