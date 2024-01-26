Економіка

15:45 26.01.2024

Кабмін продовжив виплати для всіх переселенців до 1 березня, а виплати для переселенців-пенсіонерів буде продовжено на 6 місяців - Шмигаль

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Кабмін продовжив виплати для всіх переселенців до 1 березня, а виплати для переселенців-пенсіонерів буде продовжено на 6 місяців - Шмигаль

Кабінет Міністрів продовжив виплати для всіх внутрішньо переміщених осіб (ВПО) до 1 березня, а виплати для переселенців із числа пенсіонерів буде продовжено на шість місяців, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Соціальна сфера була й залишається серед пріоритетів нашого уряду. Сьогодні ми ухвалимо рішення про автоматичне продовження всіх виплат для всіх внутрішньо переміщених осіб до 1 березня. З 1 березня запрацюють нові справедливі правила допомоги ВПО", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За словами прем'єра, для ВПО з числа пенсіонерів виплати буде продовжено ще на шість місяців.

Також, за його словами, виплати буде продовжено для громадян, які мають інвалідність 1 або 2 групи, для дітей з інвалідністю, для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також для працездатних громадян, які стали на облік в центрі зайнятості або працевлаштувалися.

"Загалом держава продовжить підтримувати виплатами понад 1,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб. Одночасно ми продовжуватимемо більш цільові інструменти підтримки, щоб допомагати тим, хто цього дійсно потребує", - констатував Шмигаль.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналы, установлено, що виплату допомоги на проживання переселенцям продовжено автоматично з 1 лютого 2024 року на один місяць без додаткового звернення для осіб, у яких у січні 2024 року закінчився шестимісячний період одержання такої допомоги.

Також передбачено, що подання заяви для продовження виплати допомоги на проживання переселенцям, які мають право на її продовження після 1 березня, здійснюється відповідно до чинного порядку з 1 лютого.

Встановлено, що допомогу на проживання переселенцям, які мають на неї право й звернулися по продовження виплати з особисто поданою заявою в лютому-березні, призначають і виплачують з 1 березня 2024 року.

Серед іншого продовжено виплату допомоги внутрішньо переміщеним особам ще на один 6-місячний період з огляду на такі умови: внутрішньо переміщеним особам із числа пенсіонерів; особам з інвалідністю 1 та 2 групи та дітям з інвалідністю; дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування; непрацюючим працездатним особам, які сприяють своїй економічній незалежності (стали на облік у центрі зайнятості, працевлаштувалися).

 

Теги: #кабмін #переселенці #шмигаль

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